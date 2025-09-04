Bénin : Après Idrissou Bako, Yaya Garba (Fcbe) réaffirme la volonté de son parti pour 2026

Garba Yaya

Ce mercredi 3 septembre, le maire de Bembéréké, Yaya Garba, élu sous la bannière de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), s’est présenté à la Céna pour retirer son formulaire de parrainage. À sa sortie, il a livré à la presse un message clair sur les intentions de son parti.

« Je crois que c’est la chance qu’on me donne de placer confiance en un candidat et qu’il sera le candidat élu, absolument. Je n’utiliserai pas mon parrainage pour quelqu’un qui ne sera pas président de la République », a déclaré l’édile de Bembéréké. Réaffirmant son attachement à la discipline de parti, il a ajouté : « Le parti politique, la vocation, c’est de conquérir le pouvoir ou d’exercer le pouvoir. Donc, le candidat de mon parti sera le président de 2026. C’est à lui que je donnerai, naturellement, mon parrainage ».

À la question de savoir si son choix personnel penchait déjà pour un candidat, Yaya Garba a répondu en insistant sur le rôle des instances internes : « La discipline de groupe exige que le parti s’assaille pour désigner un candidat, celui du peuple. Donc, absolument, on ne l’a pas encore défini, mais dès que le choix sera fait, vous serez au courant ».

Une prise de position après Idrissou Bako

Cette sortie de Yaya Garba intervient quelques jours après celle d’Idrissou Bako, ancien député de la FCBE, qui avait indiqué, lors d’une interview accordée à Daabaaru TV, que son parti envisage un repositionnement stratégique. Après près d’une décennie passée dans l’opposition, il a évoqué la possibilité pour la formation dirigée par Paul Hounkpè de se rapprocher de la mouvance présidentielle.

« La FCBE est aujourd’hui dans une logique de repositionnement. Après bientôt dix ans d’opposition, nous avons pris la résolution d’être de la mouvance de 2026, Inch’Allah », avait-il affirmé. L’ancien parlementaire a par ailleurs estimé que des discussions avec les principales forces de la majorité présidentielle, notamment le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), seraient « tout à fait normales », afin de sécuriser les parrainages requis pour la présidentielle.