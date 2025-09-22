Bénin : après les remous, la FCBE réorganise l’exécutif de Kandi

Paul Hounkpè, Nouveau Secrétaire général des FCBE

La crise politique qui agite la mairie de Kandi continue de produire ses effets. Après le vote de défiance qui a conduit à la révocation de plusieurs responsables communaux en août dernier, la direction nationale des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a procédé à une redistribution des postes vacants, confirmée par une note officielle en date du 18 septembre 2025.

Depuis plusieurs mois, le conseil communal de Kandi était traversé par des divisions internes. Le 27 août 2025, une séance extraordinaire a débouché sur une décision majeure : huit membres de l’exécutif local, dont le premier adjoint au maire, Séidou Abdouwahabou, ont été démis de leurs fonctions. Ce vote de défiance, sollicité par la direction locale de la FCBE, sanctionnait le ralliement de plusieurs élus au parti Les Démocrates, principale force de l’opposition. Parmi les responsables écartés figuraient également quatre chefs d’arrondissement — Imorou F. Moustapha (Kandi 3), Tamou Bagri Gounou Charles (Dowari), Salifou Raoufou (Angaradébou) et Kora Gounou Idrissou (Sam) — ainsi que trois présidents de commissions communales.

Nouvelles nominations validées par la FCBE

Face à ces postes vacants, le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Hounkpè, a annoncé une série de nominations. Bouko Yaya devient premier adjoint au maire, en remplacement d’Abdouwahabou Salifou, et Abdou Moutawagibou Salifou est désigné deuxième adjoint. La réorganisation touche aussi les arrondissements : Kora Lafia Kora prend la tête de Sam, Abdoulaye Moumouni est nommé à Angaradébou, Wassou Babai Alou à Donwari et Garba Mouhamadou, conseiller élu dans le deuxième arrondissement, est désormais responsable de Kandi 3.

Réaffectation des commissions permanentes

Les commissions communales ont également été redistribuées. Bio Mohamed dirige la commission des Affaires domaniales et environnementales, Ouroudi Mama Badou prend celle des Affaires sociales, sportives et culturelles, l’ancien maire Orou Ganni Bachabi Abibou retrouve un rôle de premier plan à la tête de la commission de la Coopération et des relations avec les institutions, tandis que Tamou Yarou Wahabou hérite de la présidence de la commission des Affaires économiques et financières.

Ces ajustements traduisent la volonté de la FCBE de consolider son emprise sur la gestion municipale à Kandi, dans un contexte où les recompositions politiques se multiplient à l’approche des prochaines échéances électorales. La commune, située dans la première circonscription électorale, reste un terrain stratégique où l’opposition et la mouvance cherchent à renforcer leurs positions.