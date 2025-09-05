Bénin : Bertin Coovi réplique au parti (LD) sur la démission de Wadagni

Photo DR

Le débat autour de la candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026 continue d’animer la scène politique nationale. Après la sortie du parti Les Démocrates (LD), qui exige la démission du ministre de l’Économie, des Finances et de la Coopération, désigné candidat de la mouvance présidentielle, l’acteur politique Bertin Coovi a apporté une réponse tranchée.

Dans un communiqué diffusé plus tôt, le parti LD avait appelé Romuald Wadagni à renoncer à ses fonctions ministérielles, estimant qu’il ne peut à la fois conduire les affaires publiques et mener une campagne électorale. Pour l’opposition, cette exigence relève du respect de l’éthique républicaine et d’un souci d’équité entre les candidats.

Mais Bertin Coovi n’est pas de cet avis. Dans une vidéo publiée sur TikTok, il rappelle qu’en 2016, Lionel Zinsou, désigné candidat par l’ancien président Boni Yayi, n’avait pas quitté son poste de Premier ministre malgré des appels en ce sens. « À l’époque, j’avais moi-même demandé sa démission, mais Boni Yayi avait refusé. Lionel Zinsou n’a jamais démissionné. C’est donc Yayi Boni qui a établi la règle, et cette règle doit valoir aujourd’hui », a-t-il affirmé.

Poursuivant son argumentaire, Coovi a invité Romuald Wadagni à ne pas céder aux pressions de l’opposition. « Il n’y a pas de démission, surtout pas parce qu’eux le demandent. Maintenant, si tu estimes qu’il faut démissionner pour mieux t’occuper de tes militants et soutiens, ça c’est un autre débat. Mais pas parce que Les Démocrates l’exigent », a-t-il insisté.

Le politicien est allé plus loin en mettant en cause certains responsables de LD, qui avaient à l’époque accompagné la décision de Boni Yayi de maintenir Lionel Zinsou à son poste. « Ce qui était vrai hier peut l’être aujourd’hui », conclut Bertin Coovi, qui exhorte Romuald Wadagni à rester en fonction jusqu’à l’échéance électorale.