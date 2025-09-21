Bénin : Cambriolée trois fois, une restauratrice retrouve ses biens volés grâce à la police

Un véhicule de la police républicaine

À Parakou, une restauratrice installée dans le quartier Arafat peut enfin respirer après un mois de mésaventures. Victime de trois cambriolages successifs qui lui ont coûté une motocyclette, des denrées alimentaires et du matériel de cuisine, elle a vu une partie de ses biens restitués grâce à l’intervention des forces de l’ordre.

Le premier incident s’est produit dans la nuit du 2 septembre 2025. Alors qu’elle dormait chez elle à Banikanni Rose-Croix, sa moto de marque HAOJUE 110, garée dans son salon, a disparu. Quelques jours plus tard, le 13 septembre au matin, en ouvrant son restaurant, elle découvre une nouvelle effraction : sac de riz, huile, tomates en boîte, assaisonnements et ustensiles de cuisine ont été emportés. À peine remise de ce choc, elle subit dans la nuit du 15 au 16 septembre un troisième cambriolage. Cette fois, dix bidons d’huile, un plateau d’œufs, du gari et d’autres vivres disparaissent.

Dépôt de plainte en main, le commissariat du 2ᵉ arrondissement de Parakou a rapidement lancé des investigations. Les recoupements effectués ont permis d’identifier et d’arrêter, dans la nuit du 17 au 18 septembre, un suspect dans le même quartier. Placé en garde à vue, l’individu a reconnu les faits et cité un complice encore en cavale.

Publicité

Une perquisition à son domicile a permis de récupérer une partie du butin : un sac de riz de 50 kg entamé, trois marmites, deux bidons vides, du gari, du sel, des boîtes de tomates, deux téléphones et un ordinateur portable. « Je suis soulagée par la rapidité et le professionnalisme des policiers », a déclaré la restauratrice, confiante dans la suite de l’enquête. Les recherches se poursuivent pour retrouver le second mis en cause.