Bénin : Ce que pense Noël Chadaré de la candidature de Wadagni

Le choix de Romuald Wadagni pour représenter la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2026 continue de susciter des réactions. Invité sur Canal 3 Bénin, Noël Chadaré, ancien secrétaire général de la Cosi-Bénin et membre de l’Union progressiste le Renouveau, a livré son appréciation sur le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances.

Selon lui, Wadagni présente les atouts nécessaires pour incarner une alternative crédible. « C’est quelqu’un que j’ai côtoyé et avec qui je continue d’échanger. Il allie rigueur et écoute, deux qualités essentielles pour gouverner. Sans rigueur, il n’y a pas de réussite », a expliqué l’ex-syndicaliste, convaincu que le candidat pourra « agir sur certains leviers économiques pour soulager le coût de la vie ».

Un duo pensé pour l’équilibre

Évoquant la candidature conjointe avec Mariam Chabi Talata, Noël Chadaré a insisté sur la complémentarité du tandem. Pour lui, ce choix traduit la volonté de concilier compétence, représentativité régionale et équilibre de genre. « Elle est une femme, enseignante certifiée, avec une assise intellectuelle solide. Son profil apporte un plus, et sa présence du Nord face à un président originaire du Sud illustre une recherche d’équilibre », a-t-il fait remarquer, allant jusqu’à comparer cette démarche au modèle nigérian.

Publicité

En résumé, Chadaré voit dans la désignation de Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata un signal d’ouverture et d’adaptation aux réalités sociales et politiques du pays, tout en restant confiant sur la capacité du ministre des Finances à répondre aux attentes des populations.