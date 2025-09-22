Bénin : Claudine Prudencio met le siège de la RN à disposition de Wadagni

Ce samedi 20 septembre, Romuald Wadagni, candidat désigné par la majorité présidentielle, a été accueilli officiellement par Claudine Afiavi Prudencio au siège du parti Renaissance Nationale, à Dêkoungbé, Cotonou. En présence du Bureau exécutif national, du bureau politique et des coordonnateurs départementaux, la présidente de la Renaissance Nationale a réaffirmé son soutien au candidat.

Dans une atmosphère conviviale, elle a annoncé que la Maison du Peuple et d’Espérance, siège du parti, sera mise à la disposition de Romuald Wadagni pour abriter les activités opérationnelles de sa campagne. Romuald Wadagni, visiblement touché par ce geste, a exprimé sa gratitude et a appelé les militants à une mobilisation constante. Il a aussi donné des instructions concrètes pour la mise en place des premières réunions de travail.

Dans son intervention, Claudine Prudencio a dressé un portrait flatteur du candidat :

« Pour le parti Renaissance Nationale, votre candidature n’est pas seulement un choix stratégique, elle est un choix de conviction, un choix de fidélité, un choix naturel », a-t-elle déclaré. Pour Claudine Prudencio, la candidature de Romuald Wadagni incarne une continuité des réformes engagées et un leadership capable de porter les aspirations citoyennes.

Elle a conclu en réaffirmant que le siège du parti devient désormais aussi celui du candidat, en concertation avec les autres formations alliées de la mouvance présidentielle. Cette rencontre intervient après les passages de Romuald Wadagni au siège de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), du Bloc Républicain (BR) et de MOELE-BENIN, confirmant l’unité progressive de la majorité présidentielle autour de sa candidature.