Bénin :Désigné candidat, Wadagni peut rester au gouvernement, selon Atayi Guèdègbé

Le débat autour de la candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026 suscite déjà des interrogations sur sa présence au sein du gouvernement. Interrogé par Bip Radio, l’expert en gouvernance Joël Atayi Guèdègbé estime qu’aucune disposition juridique n’impose au ministre d’État de se retirer de l’exécutif.

Pour lui, la question d’un éventuel départ ne se poserait que dans deux hypothèses : si le président de la République décidait d’un réaménagement de son équipe, ou si le candidat choisissait lui-même de démissionner. En l’état actuel, Romuald Wadagni peut donc poursuivre ses fonctions. Joël Atayi Guèdègbé distingue par ailleurs la candidature de l’actuel ministre d’État d’autres précédents jugés plus délicats.

Il cite l’exemple de 1991, marqué par la rivalité entre Nicéphore Soglo, alors Premier ministre, et son ministre des Finances, Idelphonse Lemon, tous deux engagés dans la même course à la présidence. Selon lui, la situation de 2026 n’a pas la même portée conflictuelle. L’expert n’exclut pas que des ajustements politiques surviennent d’ici le scrutin, mais insiste : rien n’oblige aujourd’hui Romuald Wadagni à quitter ses fonctions pour briguer la magistrature suprême.