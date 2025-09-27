Bénin : Elvis Abou et son parti rejoignent le bloc de la « Troisième Voie »

Le sociologue et homme politique Elvis Abou a officialisé, ce samedi 27 septembre 2025 à Cotonou, l’adhésion de son parti En mission pour le Bénin (MPB) au Bloc de la Troisième Voie. La cérémonie a rassemblé les responsables des formations membres de cette coalition, en présence notamment de Jean-Baptiste Hounguè, artisan de ce regroupement politique.

Cette décision intervient alors qu’Elvis Abou avait affiché depuis plusieurs semaines son ambition de se porter candidat à la présidentielle de 2026. Dans son discours, il a réaffirmé son engagement aux côtés de l’opposition, en particulier du parti Les Démocrates (LD), et a annoncé que ses alliés politiques participeront aux prochaines échéances électorales.

Accueilli par Jean-Baptiste Hounguè – ex-président de la coalition Bénin en Route, ancien membre de l’Union fait la Nation, puis du Bloc républicain, aujourd’hui fondateur du Parti populaire panafricain (PPP) – Elvis Abou a inscrit son adhésion dans une démarche qu’il présente comme un choix de responsabilité face aux défis du pays.

« Notre pays poursuit sa marche dans un contexte difficile et éprouvant. Les filles et les fils de cette nation ont perdu leur joie de vivre. La seule option possible est la prise de responsabilité individuelle. Il est l’heure de se lever et de se mobiliser pour faire échec à une politique d’écrasement du peuple », a-t-il déclaré, appelant à l’unité nationale et à la participation active des citoyens.

De son côté, Jean-Baptiste Hounguè a salué cette adhésion, qu’il considère comme un acte de convergence idéologique. « Vous rentrez chez vous. Chez vous parce que nos idéaux sont les mêmes, chez vous parce que notre combat est fort », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d’une « véritable alternative » face au système actuel.

Les deux responsables ont exprimé leur volonté de renforcer les alliances politiques et sociales afin de bâtir, selon eux, un pacte de gouvernance fondé sur la justice, la vérité et la souveraineté populaire. Ils ont également lancé un appel aux autres forces de l’opposition, syndicats et organisations de la société civile à se joindre au mouvement.