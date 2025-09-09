Bénin : Fin de la circulation des pousses-pousses sur les grandes artères

Les véhicules à bras – pousses-pousses et charrettes – ne sont plus autorisés à circuler sur les grandes voies asphaltées ni à occuper les trottoirs. La décision, déjà en application, s’inscrit dans la volonté des autorités de fluidifier le trafic et de renforcer la sécurité en milieu urbain.

La Police républicaine a entamé le retrait systématique de ces engins des zones interdites. L’objectif est double : désengorger les trottoirs et améliorer l’esthétique urbaine, tout en protégeant piétons, cyclistes et automobilistes.

Les risques liés à l’usage anarchique de ces véhicules sont multiples. Leur présence sur des axes à forte circulation accroît les dangers d’accidents, en particulier pour les usagers vulnérables. Sur le plan de la mobilité, ils perturbent la fluidité du trafic et favorisent les embouteillages. Par ailleurs, certains sont utilisés pour transporter des déchets, ce qui contribue à insalubrité des voies publiques.

Cette mesure, jugée nécessaire par les autorités, s’inscrit dans un programme plus large de modernisation de l’espace urbain. La Police républicaine invite les citoyens à l’accompagner dans cette dynamique afin de bâtir des villes plus sûres, plus propres et mieux organisées.