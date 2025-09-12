Bénin : La CENA fait le point d’étape sur le processus électoral de 2026

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, a animé ce vendredi 12 septembre 2025 un point de presse à Cotonou. Entouré du conseiller Ibrahim Izou-Deen et du rapporteur de l’institution Laurentine Adossou Davo, il a dressé un bilan d’étape du processus de préparation des élections générales de 2026, à l’issue de la phase de retrait des formulaires de parrainage.

D’entrée, le président de la CENA s’est réjoui du déroulement de cette étape cruciale. « Je me réjouis de pouvoir vous annoncer que les 109 députés et les 77 maires ont tous retiré leurs formulaires de parrainage », a-t-il déclaré, saluant le sens de responsabilité des élus et leur adhésion au dispositif mis en place. Selon lui, l’innovation introduite à travers la plateforme e-parrainage a permis de sécuriser et de digitaliser l’ensemble du processus, renforçant ainsi transparence et efficacité.

Au-delà du parrainage…

Au-delà du parrainage, Sacca Lafia a rappelé les efforts déployés par la CENA depuis le lancement du chronogramme électoral. L’institution a notamment travaillé à l’élaboration du budget, à la publication des calendriers officiels, à la réception des statistiques provisoires de la liste électorale informatisée, ainsi qu’au lancement d’une plateforme de formation en ligne sur le cadre juridique des élections. « Notre feuille de route, élaborée avec rigueur, nous permet d’avancer de manière méthodique vers l’organisation d’élections justes, crédibles, transparentes et apaisées », a-t-il souligné.

Processus digitalisé…

La modernisation du processus électoral a occupé une place centrale dans ses propos. Après la numérisation du parrainage, la CENA s’apprête à déployer la nouvelle version de la plateforme e-déclaration, destinée à gérer les candidatures en ligne. Une formation sera d’ailleurs organisée à l’intention des techniciens des partis politiques pour garantir une maîtrise optimale du système. De même, le processus d’accréditation des observateurs électoraux sera entièrement digitalisé, permettant soumission et suivi des demandes ainsi que la génération sécurisée des titres d’identification.

Le président de la CENA a enfin insisté sur l’importance du travail collectif et de la collaboration avec les différents acteurs du processus. « La réussite des actions de la CENA est un effort collectif », a-t-il déclaré, remerciant les partis politiques, les institutions partenaires, la société civile et les médias pour leur implication. À quelques mois de l’ouverture de l’enregistrement des candidatures, prévue entre octobre et novembre 2025, la CENA entend poursuivre sa dynamique de modernisation pour assurer, selon son président,« un scrutin transparent et apaisé ».