Bénin : la gratuité du CIP et de l’acte de naissance sécurisé prolongée jusqu’au 19 septembre

Aristide Adjjinacou. Photo : Présidence de la République

Les Béninois disposent d’un délai supplémentaire pour profiter de la gratuité du certificat d’identification personnelle (CIP) et de l’acte de naissance sécurisé en ligne. L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé, mardi 16 septembre 2025 à Cotonou, que cette mesure exceptionnelle restera valable jusqu’au 19 septembre 2025.

Cette décision intervient après l’enthousiasme suscité par l’annonce faite le 13 septembre dernier. En seulement quatre jours, les plateformes de l’ANIP ont été littéralement prises d’assaut, avec des centaines de milliers de demandes enregistrées. « La réponse des compatriotes a été massive… Cela prouve que le besoin est réel et l’attente forte », a reconnu Aristide Adjinakou, directeur général de l’agence, avant de justifier la prorogation.

La déclaration a été faite en marge du lancement de la Journée internationale de l’identité, célébrée cette année sur quatre jours au Bénin, du 13 au 16 septembre, sous le thème : « Mon identité, mon parapluie ». « L’identité n’est pas une affaire d’un seul jour », a expliqué le patron de l’ANIP pour motiver cette célébration élargie.

Au-delà de l’opération ponctuelle, le directeur général a rappelé l’ambition du gouvernement : faire du Bénin une référence en matière d’identification sur le continent. « Nous bâtissons un Bénin où nul n’est invisible, où chaque enfant, chaque femme, chaque homme trouve dans son identité un parapluie de protection et d’opportunité », a-t-il affirmé. Avec cette prolongation, les Béninois encore hésitants disposent de quelques jours de plus pour effectuer leurs démarches sans frais et bénéficier de documents sécurisés, gages de fiabilité et d’inclusion.