Bénin : Le 01 91 44 44 44 pour dénoncer les abus dans les centres de santé

Le gouvernement béninois a instauré un numéro vert destiné à recueillir les plaintes et signalements d’abus dans les structures sanitaires du pays. Cette mesure, rendue publique par les autorités sanitaires, ambitionne de renforcer la transparence dans le secteur et d’améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens. Désormais, tout usager victime ou témoin de mauvais traitements, de négligence ou de comportements inappropriés dans un centre de santé peut alerter directement les autorités en composant le 01 91 44 44 44.

Selon le ministère de la Santé, ce mécanisme s’inscrit dans une démarche de responsabilisation du personnel médical et de protection accrue des droits des patients. Le dispositif doit permettre de collecter des informations en temps réel, d’identifier les manquements et de déclencher rapidement des mesures correctives. Au-delà du contrôle, l’initiative traduit la volonté du gouvernement de rétablir la confiance entre les populations et les structures sanitaires. L’objectif affiché est clair : offrir aux Béninois un accès équitable à des soins de qualité, dans un environnement exempt de pratiques abusives.