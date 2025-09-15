Bénin : « Le bilan du président Patrice Talon est bon », selon Léandre Houngbédji

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a profité d’une conférence de presse tenue le vendredi 12 septembre au siège de l’Onip à Cotonou pour dresser un tableau qu’il qualifie de « très favorable » du bilan social du président Patrice Talon. Dans une présentation ponctuée de chiffres et d’exemples, il a mis en avant les avancées enregistrées depuis 2016 dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau, de l’emploi et de la digitalisation des services publics.

« Le bilan du président Patrice Talon est bon. Il est ultra bon », a-t-il déclaré d’entrée, insistant sur la rupture opérée depuis l’arrivée du chef de l’État et sur les résultats concrets, selon lui, pour les populations. Dans le domaine sanitaire, le porte-parole rappelle qu’avant 2016, le pays ne disposait que d’un seul centre de dialyse. « Nous en comptons aujourd’hui quatre », a-t-il indiqué, évoquant également les exonérations mises en place pour alléger les coûts liés à certains intrants médicaux.

La protection sociale est aussi illustrée par l’extension du programme des cantines scolaires. De 250 000 enfants servis durant seulement 20 jours par an avant 2016, on enregistre désormais 1,3 million de bénéficiaires qui mangent tout au long de l’année scolaire. L’accès aux concours et opportunités scolaires, selon M. Houngbédji, est désormais fondé sur le mérite. « Aujourd’hui, les concours, c’est pour tous les enfants du Bénin. Ceux qui réussissent, c’est ceux qui ont travaillé », a-t-il affirmé, résumant la vision gouvernementale : offrir les mêmes chances à chaque élève, indépendamment de son origine sociale.

Publicité

Eau potable et services numériques

Autre avancée mise en exergue : l’amélioration de la couverture nationale en eau potable. Le taux, estimé à 42 % en 2016, atteindrait désormais 80 %. Cette progression, souligne-t-il, découle des investissements dans les infrastructures hydrauliques et l’extension des réseaux. La digitalisation figure également parmi les priorités du régime Talon. « Aujourd’hui, vous pouvez rester dans votre chambre à toute heure et demander votre casier judiciaire. Les frais de déplacement restent dans votre poche », a illustré le porte-parole, présentant cette évolution comme une volonté de rapprocher les services publics des citoyens.

Emploi et développement économique

Sur le volet de l’emploi, Wilfried Léandre Houngbédji a rappelé que le pays a enregistré environ 36 000 créations d’emplois entre 2006 et 2016. De 2016 à 2023, ce chiffre serait monté à 60 000, auxquels s’ajoutent ceux générés par la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé, le projet Azoli et le Programme spécial d’insertion économique. Pour le gouvernement, ces résultats traduisent une dynamique de croissance qui se veut inclusive et orientée vers l’amélioration des conditions de vie des populations.