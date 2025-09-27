Bénin : Le cas Zinsou est différent de Wadagni selon Gomina

Invité de l’émission « En Route pour 2026 » diffusée ce vendredi 25 septembre sur Canal 3 Bénin, le député Malick Gomina, élu du Bloc Républicain (BR), s’est exprimé sur la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection présidentielle de 2026. Ancien journaliste, le parlementaire a expliqué les raisons pour lesquelles, selon lui, le ministre de l’Économie et des Finances constitue le meilleur choix.

Face aux critiques qui comparent la désignation de M. Wadagni à celle de Lionel Zinsou en 2016, Malick Gomina a insisté sur les différences entre les deux contextes. « Aussitôt quand Lionel Zinsou avait été désigné vous avez vu les bruits de bottes qu’il y avait autour, vous avez vu des désapprobations. Zinsou était un élément importé. Romuald Wadagni était là, dès le début, il a fait la traversée avec le Président Patrice Talon. Tout le monde l’a vu à l’œuvre », a-t-il déclaré.

Le député a rappelé que l’actuel ministre a travaillé avec l’Assemblée nationale dans plusieurs commissions, où sa « technicité » et sa capacité de réforme ont été reconnues. « Ce n’est pas sa tête qui nous a été imposée mais c’est ce qu’il représente, et c’est ce qu’il peut apporter qui a prévalu », a-t-il ajouté, estimant que cette fois-ci, « la personne qui a été choisie a été acceptée de l’intérieur ».

Une décision conforme au système partisan

Le député BR a également répondu aux interrogations sur le fait que Romuald Wadagni n’appartient ni au Bloc Républicain ni à l’Union Progressiste le Renouveau. Selon lui, cette décision illustre plutôt le bon fonctionnement du système partisan. « Ça ne va pas du tout en contradiction avec le système partisan, bien au contraire, ça vient conforter la réforme. Ici, Romuald Wadagni a pu convaincre les partis qui ont le parrainage et nous avons décidé que ce soit lui notre candidat », a-t-il expliqué. Pour Malick Gomina, ce choix traduit une volonté collective de dépasser les logiques partisanes au profit de l’« intérêt supérieur de la nation ».

« Je m’attendais plutôt à ce que vous nous félicitiez pour avoir eu le recul nécessaire et mis en avant l’intérêt supérieur de la nation », a-t-il affirmé. Selon l’élu, la désignation de Romuald Wadagni a eu des répercussions jusque dans le camp adverse. « À la suite de la désignation de notre candidat, ils (l’opposition) se sont rendus compte de la qualité du candidat et… dans leurs différentes certitudes, ont été ébranlés », a-t-il soutenu.