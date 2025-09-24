Bénin : Le député Gafari Adéchokan offre des kits scolaires à des centaines d’élèves

Photo : DR

En cette période de rentrée scolaire, le député Gafari Adéchokan a renouvelé un geste qui lui est désormais familier : offrir des fournitures scolaires aux enfants issus de familles en difficulté. Dimanche 21 septembre 2025, plus de 200 écoliers des 1er et 2ᵉ arrondissements de Cotonou ont reçu leurs kits lors de deux cérémonies organisées à Tokplégbé et à Sainte-Cécile. La foule, nombreuse, a rapidement saturé les espaces prévus.

Selon le comité d’organisation, ce sont plus de 1 500 kits qui ont été mobilisés pour l’ensemble de la 15ᵉ circonscription électorale. Le président du Creuset des Amis de l’Honorable Gafari ADECHOKAN, Adimi Tidjani, a salué l’engagement constant du parlementaire à chaque rentrée, rappelant les difficultés économiques que traversent les parents. Souhouratou Lawani, présidente du Comité de Développement des Femmes du Littoral, a exhorté les enfants bénéficiaires à honorer ce soutien par de bons résultats scolaires.

Des discours teintés de politique

Si l’initiative avait une vocation sociale, elle a également pris une dimension politique. Georges Kinyidé, coordonnateur du parti Les Démocrates dans le 1er arrondissement, a promis une mobilisation massive de ses militants lors des prochaines élections. L’honorable Denise Mahougnon, épouse Hounkanrin, a insisté sur la responsabilité des femmes dans le processus électoral, estimant que « la première victoire commence le 11 janvier 2026, avant la présidentielle ».

Très attendu, le député Gafari Adéchokan a profité de l’occasion pour adresser un message politique à ses partisans. Convaincu d’une victoire prochaine de son camp, il a déclaré : « Dieu a déjà écrit que Les Démocrates prendront le pouvoir en 2026. » Mais il a aussi mis en garde contre tout relâchement : « Il faut se réveiller et ne pas dormir sur ses lauriers. »

Dans son intervention, il a dénoncé la vie chère, la suppression de mesures de gratuité dans l’éducation et la pression subie par les producteurs. Pour lui, la défense des suffrages exprimés relève de la responsabilité de chaque citoyen. Avec ce double message – soutien aux enfants et mobilisation politique –, l’élu de la 15ᵉ circonscription réaffirme son rôle de figure de proximité, tout en préparant activement son camp aux batailles électorales de 2026.