Bénin : Les 109 députés ont retiré leurs parrainages (3 maires encore attendus)

À vingt-quatre heures de la clôture du retrait des formulaires de parrainage pour l’élection présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a enregistré, au jeudi 11 septembre 2025, un total de 183 élus ayant accompli la formalité.

Selon le point effectué, les 109 députés disposent désormais de leur document. Du côté des maires, 74 sur 77 se sont déjà présentés à la Céna, ce qui laisse encore trois édiles attendus. Le retrait, rappelons-le, prend fin ce vendredi 12 septembre, délai de rigueur fixé par l’institution électorale. Le formulaire de parrainage est une pièce incontournable pour toute candidature à la magistrature suprême. Sa délivrance, qui s’achève ce vendredi, marque une étape cruciale dans le calendrier électoral. Passé ce cap, aucun élu ne pourra plus l’obtenir.

Jeudi, plusieurs personnalités politiques se sont exprimées à l’occasion de leur passage. Le député Robert Gbian a salué « le professionnalisme de la Céna » et renouvelé son soutien au ministre d’État Romuald Wadagni, candidat désigné par le Bloc républicain. Même position du maire de Bassila, Filikibirou Tassou Zakari, qui a parlé d’un « geste de joie » symbolisant sa fidélité à son parti et son engagement derrière le même candidat.

Le maire de Parakou, Inoussa Chabi Zimé, s’est dit « satisfait » du processus et des améliorations notées dans l’organisation. Son homologue de Dassa-Zoumè, Oscar Minankpon Djigbenoude, a quant à lui évoqué « un sentiment d’accomplissement », soulignant la discipline et la transparence instaurées dans la procédure.

Le dernier député au rendez-vous

Le retrait de ce jeudi a aussi été marqué par la présence d’Issa Salifou, dernier député à se présenter à la Céna. « J’étais en voyage, je viens d’arriver directement ici. Je ne savais pas que j’étais le dernier », a confié l’élu, se disant satisfait de l’accueil et de la rapidité du service. Il a profité de l’occasion pour réaffirmer sa confiance en la victoire de son camp : « Nous sommes convaincus que notre candidat va gagner la présidentielle. Les partis ont fait un bon choix en présentant un jeune. » Avec 183 formulaires déjà délivrés sur 186 attendus, l’opération de retrait touche à sa fin. La journée de ce vendredi sera décisive pour solder définitivement cette phase préparatoire de la présidentielle de 2026.