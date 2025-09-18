Bénin : Les conditions pour obtenir une cabine à l’Université d’Abomey-Calavi

Entrée de l'UAC. Photo DR

Le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) ouvre, du 22 septembre au 3 octobre 2025, la période de dépôt des dossiers pour l’attribution des cabines universitaires. Étudiants en cours de formation et nouveaux bacheliers sont invités à saisir cette opportunité d’hébergement sur le campus.

En attendant la mise en place de la plateforme numérique prévue pour simplifier la procédure, les inscriptions se feront de façon manuelle. Les demandes doivent être déposées directement au service d’hébergement du COUS-AC, installé dans le hall du bâtiment B. Les agents recevront les dossiers tous les jours ouvrables, de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Chaque candidat devra fournir un dossier complet comprenant une fiche de renseignements à remplir sur place, une copie de la fiche d’inscription validée pour l’année académique en cours ou celle précédente, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire (RIB). Un certificat médical est exigé pour les étudiants en situation de handicap.

Les nouveaux bacheliers ne sont pas en reste : ils devront présenter un relevé de notes ou une attestation de réussite au baccalauréat 2025, en attendant la délivrance de leur fiche d’inscription universitaire. À travers ce dispositif, le COUS-AC entend garantir un meilleur accès à l’hébergement sur le campus d’Abomey-Calavi, en accompagnant aussi bien les étudiants déjà inscrits que les nouveaux arrivants.