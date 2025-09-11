Bénin : Les présidentes des marchés affichent leur soutien à Romuald Wadagni

Romuald Wadagni. © Issam Zejly pour JA

Réunies au marché Gbégamey à Cotonou, les présidentes des marchés du Bénin, membres du Regroupement d’aide et d’action des femmes des marchés du Bénin (RAAFMAB), ont exprimé leur adhésion à la candidature de Romuald Wadagni pour la présidentielle d’avril 2026. Issues de Cotonou, Porto-Novo et de plusieurs autres communes du pays, elles ont salué la désignation du ministre de l’Économie et des Finances par les partis de la mouvance présidentielle, a rapporté le quotidien de service public La Nation.

Selon Mihèmi Houènoussi Dossougouin, présidente du regroupement, ce choix est justifié par le parcours du ministre, qu’elle décrit comme un jeune cadre compétent ayant démontré sa capacité à gérer un portefeuille aussi stratégique que celui des finances. « Les réformes qu’il a initiées ont permis au pays d’assainir sa gouvernance et de franchir un nouveau cap », a-t-elle déclaré, mettant en avant les réalisations en matière d’infrastructures marchandes et économiques.

Les présidentes des marchés considèrent Romuald Wadagni comme un acteur clé des transformations observées dans le pays ces dernières années. Elles estiment que son profil technocratique, son ambition et sa réputation de rigueur en font un candidat capable de « porter loin le Bénin dans le concert des nations ».

« Ravies du choix du ministre Romuald Wadagni, nous venons porter notre soutien à ce cadre qui incarne les grandes réalisations dans le secteur marchand et économique. Ce choix reflète également la vision du chef de l’État et des partis de la mouvance présidentielle », a insisté Mihèmi Houènoussi Dossougouin. Les présidentes des marchés appellent enfin à l’union sacrée autour de sa candidature afin de garantir une victoire en avril 2026.