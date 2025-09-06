Bénin : M’PO Théophile et trois maires retirent leur fiche de parrainage ce samedi

Photo : CENA

La distribution des fiches de parrainage pour l’élection présidentielle de 2026 se poursuit à la Commission électorale nationale autonome (Céna). Ce samedi 6 septembre 2025, quatre nouveaux élus sont venus accomplir la démarche.

Il s’agit du député M’PO N’Tia Théophile, membre du Bloc Républicain (BR), ainsi que des maires de Zogbodomey, Abomey et Agbangnizoun. Leur présence illustre la mobilisation progressive des élus appelés à jouer un rôle décisif dans le processus électoral, le parrainage étant indispensable pour valider toute candidature.

Bilan de la veille

La veille, vendredi 5 septembre, la Céna avait indiqué que 135 élus avaient déjà récupéré leurs formulaires. Parmi eux, 97 députés de l’Assemblée nationale et 38 maires. Un chiffre qui témoigne d’un rythme soutenu à quatre jours du lancement de l’opération. La Commission électorale a rappelé que les retraits se poursuivront jusqu’au vendredi 12 septembre 2025, date butoir fixée par le calendrier électoral. Après cette échéance, aucun élu ne pourra plus entrer en possession du document. Elle insiste également sur le fait que ses services restent ouverts tous les jours, week-end compris, afin de faciliter la tâche aux élus concernés.