Bénin : Nicéphore Soglo valide aussi la désignation de Wadagni

Depuis Paris, où il séjourne pour un bilan de santé, l’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a réagi à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance pour l’élection présidentielle d’avril 2026. Joint le dimanche 31 août par le quotidien L’Événement Précis, l’ex-chef de l’État a exprimé son soutien et ses encouragements à l’ancien ministre de l’Économie et des Finances.

« Je le félicite. Ceci pourra permettre de continuer le travail qu’a commencé Talon avec le nouveau ministre de l’Économie et des Finances qui a trouvé les ressources ayant permis de moderniser le pays. Avec joie et encouragement, et surtout en dehors de Bio Tchané, il paraissait le plus qualifié pour poursuivre l’œuvre de Talon », a déclaré Nicéphore Soglo.

Publicité

L’ancien président a également adressé ses félicitations au peuple béninois, estimant que cette désignation témoigne d’une reconnaissance envers la jeunesse. Pour lui, le parcours de Romuald Wadagni incarne le dynamisme d’une nouvelle génération capable de maintenir les performances économiques enregistrées au cours des dernières années.

« C’est le fruit du dynamisme du jeune ministre des Finances, dont le savoir-faire a permis la performance de l’économie béninoise », a-t-il ajouté. Cette sortie de Nicéphore Soglo vient conforter la légitimité du choix de la mouvance, alors que Romuald Wadagni entame ses premières apparitions publiques en tant que candidat désigné pour la présidentielle de 2026.