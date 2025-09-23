Bénin : Placé sous mandat de dépôt, Constantin Amoussou sera jugé le 2 octobre

Photo Ekolab

L’affaire qui secoue l’écrivain et homme politique Constantin Amoussou connaît un nouveau tournant. Après plusieurs jours de garde à vue, il a été présenté ce mardi 23 septembre 2025 devant le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. À l’issue de l’audition, le juge a ordonné son placement sous mandat de dépôt.

Tout est parti d’une plainte déposée mi-septembre pour viol présumé sur mineure. Interpellé le 16 septembre, l’ancien candidat aux législatives de 2023 dans la 6ᵉ circonscription électorale avait passé ses premières heures au commissariat de Fifadji, où il a nié les faits. Mais le dossier a rapidement pris de l’ampleur et se retrouve désormais entre les mains de la justice.

Vers un procès en octobre

Constantin Amoussou devrait être fixé sur son sort le 2 octobre prochain, date annoncée pour son procès. S’il reste protégé par la présomption d’innocence, les éléments versés au dossier laissent planer de lourdes incertitudes. Dans l’opinion publique comme sur les réseaux sociaux, l’affaire suscite déjà un flot de commentaires et d’interprétations, souvent contradictoires.

Publicité

Selon les premiers éléments recueillis, la rencontre à l’origine des accusations avait été sollicitée par Amoussou lui-même, dans le cadre d’un projet de collaboration littéraire et personnel. La jeune fille, mineure, y avait pris part en compagnie de son père. C’est ce dernier qui, par la suite, a saisi les autorités compétentes. En attendant le procès, l’écrivain poursuit sa défense et continue de rejeter les accusations. Mais la détention provisoire décidée ce mardi marque une étape décisive dans une affaire dont l’issue est très attendue par l’opinion.