Bénin : plusieurs hôpitaux et centres de santé bientôt construits et réhabilités

Le Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025 a approuvé un programme de construction et de réhabilitation d’infrastructures sanitaires à travers le pays. Ce projet vise à améliorer l’accès et la qualité des soins pour les populations, tout en offrant de meilleures conditions de travail au personnel médical.

Plusieurs nouvelles structures sont prévues : cinq hôpitaux de 65 lits à Lokossa, Ouidah, Cotonou (2&3), Dassa-Zoumè et Savalou, un hôpital de 120 lits à Kétou, ainsi qu’un centre de santé moderne à Pobè. Le centre de santé de Kétou sera réhabilité, tout comme certains bâtiments de l’hôpital de zone de Sakété.

Le plan inclut également la modernisation du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de l’Hôpital d’instruction des Armées de Parakou, deux pôles importants dans la prise en charge médicale. Pour garantir la qualité des réalisations, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec des cabinets spécialisés chargés des études techniques, architecturales et environnementales, ainsi que du contrôle et de la surveillance des travaux. Ce programme, selon l’exécutif, contribuera à renforcer l’efficacité du système sanitaire et à répondre aux besoins croissants des usagers.