Bénin : Travailleurs et retraités à l’honneur à la mairie de Cotonou

Luc Atrokpo, maire de Cotonou. Photo: DR

La salle de conférence de l’hôtel de ville de Cotonou a servi, vendredi 12 septembre, de cadre à une cérémonie empreinte de reconnaissance et de convivialité. La municipalité a convié ses anciens travailleurs pour leur rendre hommage et saluer plusieurs décennies de service consacrées à la collectivité.

Après un déjeuner fraternel, le maire de Cotonou, Luc Atrokpo, a pris la parole pour rappeler la place essentielle de ces retraités dans l’histoire de l’administration communale. « Il ne peut y avoir de futur sans passé. Les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé », a-t-il affirmé, insistant sur l’importance de ne pas oublier ceux qui ont bâti la maison communale.

Le maire a également annoncé la mise en place d’un point focal au sein de son cabinet afin d’assurer un suivi des préoccupations des retraités. « Trop souvent, après avoir servi cette maison, certains se retrouvent sans interlocuteur. Désormais, mon chef de cabinet sera chargé de vous accueillir et de répondre à vos préoccupations », a-t-il précisé, promettant de maintenir un lien durable entre la mairie et ses anciens agents.

Des hommages mais aussi des gestes concrets

En marge des discours, des gestes concrets ont marqué la cérémonie. Kits scolaires pour les petits-enfants, moustiquaires imprégnées et casques de protection ont été distribués aux bénéficiaires, en guise de soutien et de reconnaissance. « Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est la preuve que vous n’êtes pas oubliés », a insisté Luc Atrokpo.

Ces attentions ont suscité une vive émotion parmi les retraités. « C’est une grande surprise pour nous. Nous repartons heureux avec des casques, des moustiquaires, des kits scolaires et même des sacs remplis de fournitures scolaires », a confié Étiennette Zinsou, manifestement émue. Elle a exprimé sa gratitude et formulé des vœux de santé et de longévité pour le maire et sa famille.

Gbêvê Sêtondji, ancien agent communal, a salué une initiative porteuse de sens. « Le maire a montré qu’il connaît nos réalités. Il a dit qu’on ne construit pas un pays en un jour et que nous devons nous sacrifier pour que les enfants et petits-enfants en bénéficient. Désormais, son chef de cabinet sera notre porte-parole », a-t-il expliqué, avant de remercier la mairie pour les dons offerts. Au-delà des présents, cette rencontre se veut un signal fort : la mairie de Cotonou entend entretenir la mémoire institutionnelle et maintenir vivante la relation avec ceux qui ont contribué à l’édification de la ville.

La reconnaissance, un fil rouge déjà affirmé

La cérémonie dédiée aux retraités a eu lieu dans l’après-midi, mais elle a été précédée, le même jour, par une rencontre entre les travailleurs de la mairie et les autorités communales. Le deuxième adjoint au maire, Gatien Adjagboni, en a fait le point.

Selon lui, cette réunion a permis de revenir sur des doléances exprimées quelques semaines plus tôt par le personnel communal. « Certaines doléances sont déjà prises en compte et l’objectif était de rassurer le personnel sur le fait que le conseil de supervision reste soucieux de l’amélioration de leurs conditions de vie », a-t-il expliqué.

En plus de ce suivi, la rencontre a aussi été l’occasion pour la mairie d’annoncer un accompagnement symbolique en faveur des agents à l’approche de la rentrée scolaire. « On sait que les parents font déjà le nécessaire pour leurs enfants, mais nous avons décidé d’apporter notre contribution », a précisé Gatien Adjagboni.

Pour le deuxième adjoint, cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer la motivation du personnel communal. « Un personnel épanoui donne de meilleurs résultats. Et aujourd’hui, la Ville de Cotonou est engagée dans des réformes et investissements importants pour être au diapason de la vision du gouvernement. Nous avons donc tout intérêt à soutenir nos agents afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes au service des Cotonoises et des Cotonois », a-t-il insisté.