Bénin : un camion chargé de ciment chute d’un pont à Wena (Kandi-Banikora)

Un grave accident de circulation est survenu dans la nuit du mercredi 17 septembre 2025, aux environs de 23 heures, sur l’axe reliant Kandi à Banikoara. Selon Le Matinal, le drame s’est produit à l’entrée de Wena, au niveau du pont, et a impliqué un camion Scania transportant près de 30 tonnes de ciment.

D’après les témoignages recueillis sur les lieux, le poids lourd aurait quitté brusquement la chaussée avant de basculer sous le pont. Le conducteur, sorti indemne de la cabine, attribue l’incident à une panne électrique soudaine. « L’électricité du camion s’est coupée, les phares se sont éteints. Je ne voyais plus rien. J’ai voulu me ranger sur le côté, mais malheureusement, je suis tombé dans le pont », a-t-il relaté.

Le camion a subi de lourds dégâts matériels et sa cargaison de ciment s’est retrouvée détrempée en contrebas. Malgré la violence de l’accident, aucune perte en vies humaines ni blessure grave n’a été signalée.Les autorités locales et les riverains se sont rapidement mobilisés pour sécuriser la zone et éviter d’autres incidents sur ce tronçon très fréquenté.