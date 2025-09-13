Bénin : un corps repêché dans le lac Togbadji à Dogbo

Un quadragénaire a été retrouvé sans vie, le mercredi 10 septembre 2025, dans le lac Togbadji, situé à Agbédranfo, village de l’arrondissement d’Ayomi, commune de Dogbo. Selon les confidences de Joseph Gninou Zimazi, chef d’arrondissement d’Ayomi, la découverte macabre a été faite par des riverains qui ont immédiatement alerté le chef du village.

Informé à son tour, le CA a saisi le commissaire de la localité qui s’est déplacé sur les lieux avec ses éléments pour les constats d’usage. La dépouille a ensuite été déposée à la morgue de l’hôpital de zone d’Aplahoué. Un médecin légiste a procédé à un premier examen externe afin de détecter d’éventuelles blessures ou signes de violence. « Je n’ai pas encore eu le rapport du médecin légiste », a confié le CA à la presse. Parallèlement, une enquête policière a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès qui plonge le village d’Agbédranfo dans la stupeur.