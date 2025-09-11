Bénin : un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos démantelé à Zè

Un véhicule de la police républicaine

Le commissariat de l’arrondissement d’Adjan, dans la commune de Zè, a mis fin aux activités d’un réseau de vol et de recel de motocyclettes. L’opération, menée le mardi 9 septembre 2025, s’est soldée par l’interpellation d’un individu identifié comme chef présumé du groupe.

Cette action fait suite à une série de plaintes enregistrées dans la zone, notamment dans la circonscription administrative du commissariat d’Adjan. Alertés par la recrudescence des vols, les services de renseignement de la Police républicaine ont intensifié leurs investigations, ce qui a permis de remonter jusqu’à Akouèdjromêdé, un village de l’arrondissement de Dodji-Bata. Une perquisition au domicile du principal suspect a révélé l’ampleur du trafic.

Les agents y ont découvert sept motocyclettes de différentes marques, entièrement démontées, ainsi que plusieurs pièces détachées issues de motos, tricycles et groupes électrogènes. Plusieurs moteurs ont également été saisis. Conduit au commissariat, l’individu n’a pas été en mesure de justifier la provenance du matériel retrouvé. Tous les objets saisis ont été consignés et placés sous scellés, en attendant la suite de la procédure judiciaire sous l’autorité du procureur de la République.