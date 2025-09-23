Bénin : « Wadagni coche toutes les cases », selon Maixent Djeigo

Romuald Wadagni. © Issam Zejly pour JA

Invité de l’émission Zone Franche sur Canal 3 Bénin le dimanche 21 septembre 2025, le député Didier Maixent Djeigo s’est exprimé sur l’actualité politique nationale et la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection du 12 avril 2026. Pour l’élu de la 5ᵉ circonscription, ce choix est avant tout celui de la raison et de l’intérêt national.

L’émission, consacrée à la « vie des partis politiques, tractations et enjeux », est revenue sur l’accord de gouvernance conclu le 16 septembre entre l’Union progressiste le Renouveau (Up-R) et la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). Pour Didier Maixent Djeigo, il ne s’agit ni d’un compromis opportuniste ni d’une entente idéologique contre nature, mais bien d’une illustration de la réforme du système partisan.

« C’est un processus d’amélioration du cadre politique pour permettre que la politique soit au service du développement », a-t-il déclaré. L’accord, selon lui, pourrait offrir à la Fcbe les moyens de présenter un duo à la présidentielle, grâce notamment aux parrainages. « Ce qui compte le plus, c’est le Bénin », a insisté l’ancien chef d’arrondissement de Savi, ajoutant que d’autres formations politiques sollicitent déjà l’Up-R pour nouer des partenariats similaires en vue des prochaines échéances.

Wadagni, un choix de consensus

Abordant la désignation du porte-flambeau de la mouvance, le député a rappelé que la sélection s’est faite sur la base de critères précis : le parcours des personnalités pressenties, les ambitions de la majorité présidentielle, la visibilité internationale du pays et les défis de la transition politique.

« De tous ces critères, le ministre Romuald Wadagni a été celui qui a coché le plus de cases », a affirmé Didier Maixent Djeigo. Il a félicité le ministre de l’Économie et des Finances, dont la désignation a recueilli l’adhésion des instances internes de la mouvance, tout en saluant le président de l’Up-R, Joseph Djogbénou, pour son sens du sacrifice et son patriotisme.

Pour l’élu, ce choix n’est pas seulement politique, mais une décision tournée vers l’avenir du pays : « Il est le meilleur d’entre nous », a-t-il tranché, insistant sur la nécessité d’un leadership capable d’apporter des solutions concrètes aux besoins des populations.

Publicité

Une adhésion sans réserve

À la question de l’accueil réservé à cette désignation, Didier Maixent Djeigo se dit convaincu de l’adhésion des populations. « Dans la population, ça a été une adhésion totale », a-t-il affirmé. Avec un brin d’ironie, il a ajouté que même le parti Les Démocrates s’est gardé de formuler des critiques de fond, se limitant à demander la démission de Wadagni de son poste ministériel.

Pour le député, cette absence de contestation illustre le caractère fédérateur du choix opéré. La candidature de Romuald Wadagni, selon lui, cristallise un consensus inédit dans la classe politique et au sein de l’opinion publique.