Bolsonaro condamné : Trump dénonce un scénario qui ressemble à son histoire

À la fin de son premier mandat, Donald Trump avait été confronté à une série de procédures judiciaires et d’enquêtes qui avaient marqué la politique américaine. Entre les investigations sur ses finances, les poursuites liées à ses entreprises et les accusations d’entrave au processus démocratique après l’assaut du Capitole en janvier 2021, le magnat de l’immobilier avait vu son image entamée avant son retour sur le devant de la scène. Dans un tout autre décor, Jair Bolsonaro, chef d’État brésilien qui avait entretenu une relation étroite avec lui pendant son mandat, a connu une trajectoire comparable, mais ponctuée d’une chute plus brutale : contestation des résultats électoraux, accusations de manœuvres antidémocratiques et, aujourd’hui, une lourde condamnation. Cette proximité de parcours nourrit le parallèle que Trump vient de tracer publiquement entre leurs destins politiques.

Un président qui voit dans Bolsonaro un double

Interrogé sur la condamnation de son ancien allié brésilien pour tentative de coup d’État, Donald Trump a exprimé son étonnement et sa désapprobation souligne l’agence Reuters. Il a jugé la décision surprenante, insistant sur le fait qu’elle lui rappelait les tentatives dont il estime avoir été victime. En choisissant de comparer la situation de Bolsonaro à ses propres ennuis passés, le dirigeant américain installe une narration commune : celle de leaders conservateurs présentés comme persécutés par les institutions judiciaires. Cette rhétorique permet à Trump de consolider son discours habituel de résistance face à ce qu’il appelle un acharnement, tout en affichant une solidarité politique qui dépasse les frontières.

Washington et Brasilia, deux trajectoires croisées

La réaction présidentielle ne se limite pas à un simple commentaire : elle reflète aussi la proximité idéologique entre les deux hommes. Bolsonaro, longtemps surnommé le « Trump des Tropiques », avait bâti sa popularité sur un style direct, des positions ultraconservatrices et une méfiance vis-à-vis des contre-pouvoirs. Sa condamnation actuelle contraste avec la situation de Trump, revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025 après avoir surmonté ses revers judiciaires.

Cette simultanéité donne à la déclaration de Trump une grosse portée. En se projetant dans le sort de Bolsonaro, on pourrait penser qu’il laisse entendre implicitement que les dirigeants populistes restent vulnérables aux institutions judiciaires, même lorsqu’ils ont marqué leur époque. Le parallèle dessiné par le président américain est donc à la fois une défense d’un allié et un avertissement à ses propres opposants.