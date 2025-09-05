Brésil : Neymar désigné héritier unique de toute la fortune d’un homme d’affaires

Neymar. Photo Franck FIFE/AFP

La star brésilienne du ballon rond fait de nouveau parler d’elle, mais cette fois loin des terrains. Selon le média brésilien GZH, un chef d’entreprise basé à Porto Alegre aurait fait de Neymar le seul légataire de sa fortune par un acte enregistré le 12 juin 2023. L’existence de ce document n’a toutefois été révélée que récemment, alimentant la curiosité et les spéculations.

Des avoirs importants mais difficiles à chiffrer

D’après l’entourage de l’homme en question, son patrimoine comprendrait divers placements financiers, des actions dans des sociétés et plusieurs biens immobiliers. Rien ne permet pour l’instant d’évaluer précisément l’ampleur de cet héritage, mais il ne rivaliserait pas avec l’énorme richesse déjà accumulée par Neymar, estimée à plusieurs centaines de millions d’euros. Celui qui a pris cette décision aurait exprimé son admiration profonde pour le joueur, affirmant reconnaître dans son lien avec son père défunt une résonance avec la propre histoire familiale du footballeur.

Publicité

Une carrière hors norme qui fascine encore

Neymar est depuis longtemps bien plus qu’un simple sportif. Formé à Santos, il a conquis l’Europe avec le FC Barcelone, notamment aux côtés de Lionel Messi et Luis Suárez, avant de devenir la recrue la plus coûteuse de l’histoire lors de son transfert au Paris Saint-Germain en 2017. Désormais installé au Brésil avec Santos Futebol Clube, il conserve une influence considérable. Entre prouesses techniques spectaculaires et blessures à répétition, il reste une figure à la fois admirée et controversée. Cette ambivalence contribue sans doute à expliquer pourquoi certains le voient comme une source d’inspiration personnelle, au point de lui léguer leur fortune.

Si ce testament est bien validé, Neymar recevra un patrimoine dont la valeur réelle reste à déterminer. Mais au-delà des aspects financiers, cette démarche ressemble davantage à un hommage qu’à une transmission ordinaire. Pour l’homme qui a pris cette décision, il s’agit d’une manière de prolonger son admiration au-delà de sa propre existence. Pour Neymar, ce geste pourrait être interprété comme une nouvelle preuve que son influence dépasse largement le football et touche des sphères inattendues.