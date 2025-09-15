Candidat de l’opposition béninoise : Les conseils d’Alain Adihou à Boni Yayi

Alain Adihou

Invité de l’émission Version Originale sur TVC le week-end écoulé, l’ancien ministre et ex-membre des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Alain Adihou, s’est exprimé sur les défis à venir pour le parti Les Démocrates (LD). L’acteur politique a centré son intervention sur la désignation du duo qui représentera la formation de Boni Yayi à l’élection présidentielle de 2026, appelant le leader du parti à un choix stratégique et rassembleur.

Alain Adihou n’a pas mâché ses mots. Pour lui, l’ancien chef d’État a déjà commis deux faux pas majeurs lors des scrutins précédents. « En 2016, son candidat a échoué. En 2021, ceux retenus n’ont même pas franchi l’étape du parrainage », a-t-il rappelé, estimant que ces choix relevaient d’une « erreur » de la part de Boni Yayi.

L’heure d’un choix décisif

Selon l’ancien ministre, le scrutin de 2026 représente « la dernière occasion » pour l’opposant historique de redresser la trajectoire de son parti. « Yayi Boni a l’obligation de nous proposer un candidat de grand calibre, capable d’affronter valablement le candidat déjà connu de la majorité présidentielle et d’incarner les intérêts du peuple », a-t-il insisté. Adihou a également mis en garde contre les choix dictés par l’affectif ou le sentimental. Pour lui, l’enjeu dépasse la question de la jeunesse ou du profil sociologique du candidat.

« Ce qu’il faut, c’est un homme ou une femme de compétence, doté de poids politique et capable de fédérer l’opposition plurielle », a-t-il expliqué. En filigrane, Alain Adihou exhorte Boni Yayi à jouer son rôle de rassembleur et à poser un acte fort pour l’avenir de son parti et de l’opposition. Faute de quoi, prévient-il, la majorité présidentielle pourrait s’imposer « dès le premier tour » et clore tout suspense.