Changement climatique : Macron répond sans ménagement à Trump

Jeanne Accorsini / Sipa

En 2025, Donald Trump a lancé une polémique en qualifiant le changement climatique de « plus grande escroquerie de l’histoire » lors d’un discours à l’ONU. Pour lui, les alertes scientifiques ne sont que des « élucubrations de gens incompétents », justifiant des dépenses « inutiles ». Des propos climatosceptiques qui ont indigné la communauté internationale, déjà mobilisée pour limiter le réchauffement.

Sans citer Trump, Emmanuel Macron a répondu avec fermeté lors d’un sommet à New York. Le président français a réaffirmé l’autorité de la science, rappelant que les preuves du dérèglement climatique sont « irréfutables ». Une piqûre de rappel face aux discours qui minimisent l’urgence écologique, au mépris des rapports consensuels des experts.

La science comme boussole

Macron a martelé un message clair : les décisions climatiques doivent s’appuyer sur des données vérifiées, et non sur des « opinions infondées ». Il a défendu une recherche indépendante, soulignant que les conclusions des climatologues, validées par la communauté scientifique, ne souffrent aucune contestation.

Pour passer des mots aux actes, la France mise sur des mesures ciblées, comme la réduction drastique du méthane, un gaz 30 fois plus réchauffant que le CO₂. Ce combat sera prioritaire lors du G7 de 2026, présidé par Paris. Malgré les critiques des ONG sur son bilan écologique, Macron a aussi réaffirmé l’engagement européen pour la COP30 au Brésil, prouvant que l’UE ne lâche rien sur le front climatique.

La Chine accélère, malgré les sceptiques

Si certains pays tergiversent, d’autres font tout pour agir. La Chine, souvent pointée du doigt, surprend par son avance : grâce à un boom du solaire et des véhicules électriques, elle pourrait atteindre son pic d’émissions lors de cette année 2025, cinq ans plus tôt que prévu. Avec son objectif de neutralité carbone en 2060, Pékin montre que la transition est déjà en marche, malgré les réticences de plusieurs dirigeants à travers le globe.