Le Bénin confirme ses ambitions dans le domaine du 7ᵉ art. À travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), le gouvernement a célébré la sortie officielle de la bande-annonce du film panafricain 3 Cold Dishes. Réalisé par le Nigérian Asurf Olusheyi, écrit par Tmi Adesina et produit par des figures de renom dont Burna Boy (producteur exécutif) et le Béninois Dansou Martial (co-producteur), ce long-métrage met en lumière le potentiel du pays comme destination privilégiée des grandes productions cinématographiques.

La bande-annonce dévoile des images tournées dans plusieurs lieux emblématiques du Bénin. Des mangroves d’Adounko à la statue de l’Amazone à Cotonou, en passant par les maisons sur pilotis de Ganvié, Grand-Popo, Porto-Novo ou encore Abomey-Calavi, le film illustre la richesse et la diversité des paysages du pays. Pour l’ADAC, il s’agit d’une véritable vitrine de la transformation touristique et artistique engagée ces dernières années.

Un projet structurant : le Bureau de Tournage

Afin de capitaliser sur cette dynamique, l’ADAC prépare la création d’un Bureau de Tournage. Cet instrument, qui facilitera l’accueil et l’accompagnement des productions cinématographiques et audiovisuelles, vise à positionner le Bénin comme un pôle attractif de l’industrie mondiale du cinéma.

« Le Bénin est prêt à accueillir le monde et à offrir des décors uniques pour les plus grandes histoires du cinéma. L’installation prochaine de notre Bureau de Tournage est un signal fort que nous adressons à l’ensemble de l’industrie cinématographique internationale », a déclaré William Codjo, directeur général de l’ADAC.

Au-delà de ce film, le gouvernement affirme sa volonté de faire de la culture un levier de développement, d’attractivité touristique et de rayonnement international. En soutenant de telles initiatives, le Bénin ambitionne de devenir une terre d’accueil incontournable pour les créateurs et producteurs du monde entier.