Corps sans vie retrouvé à Savalou au Bénin : Ce qu’on sait

Un drame d’une rare violence a été signalé ce mercredi 24 septembre 2025 dans la commune de Savalou, au cœur des Collines. Le corps décapité d’une jeune fille a été découvert sur la route reliant Logozohè à Glazoué, plongeant la population dans la stupeur, selon Bip Radio.

Pour l’heure, peu d’éléments filtrent sur les circonstances exactes du crime. Aucune information n’a encore été communiquée sur l’identité de la victime, ni sur celle des auteurs présumés. Mais l’horreur de la scène alimente un climat d’angoisse et suscite une vague d’interrogations au sein de la communauté locale.

Le sujet a rapidement trouvé un écho sur les ondes. Dans une émission radiophonique le lendemain, plusieurs auditeurs ont exprimé leur indignation et lancé un appel pressant à la prudence. Ils ont exhorté les jeunes, filles comme garçons, à redoubler de vigilance, à partager leurs trajets avec leurs proches et à signaler leurs déplacements afin de réduire les risques.

Une enquête judiciaire est attendue pour tenter d’éclaircir les faits et identifier les responsables. En attendant, la découverte macabre continue de hanter la mémoire des habitants, rappelant avec force la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité dans la région.