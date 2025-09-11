Drones russes en Pologne : Varsovie saisit l’ONU après l’alerte à l’OTAN

Photo de MIKE SEGAR/ Reuters

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, la Pologne a vu son ciel traversé par ce qu’elle décrit comme la plus sérieuse atteinte à sa souveraineté depuis des décennies : une flotte d’une vingtaine de drones, présumés russes, a pénétré son espace aérien. Cette incursion, qui a semé l’alerte à travers plusieurs voïvodies, a contraint les autorités à fermer temporairement plusieurs aéroports, dont ceux de Varsovie et Rzeszów. Trois engins ont été abattus par les forces polonaises, tandis que les autres ont poursuivi leur course avant de s’écraser ou de quitter l’espace polonais. L’événement n’a pas seulement secoué la défense nationale ; il a aussi précipité une série de réactions politiques. Tandis que Varsovie alertait immédiatement ses partenaires de l’OTAN, le Premier ministre Donald Tusk a évoqué une atteinte grave à la sécurité européenne. Quelques jours plus tard, la Pologne franchit une nouvelle étape : elle sollicite officiellement l’ONU.

La Pologne pousse l’affrontement diplomatique au Conseil de sécurité

Jeudi, le ministère polonais des Affaires étrangères a confirmé qu’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies allait avoir lieu à la suite de sa demande. Varsovie entend faire de cette intrusion un sujet de débat international formel, obligeant les puissances membres à prendre position. Derrière cette initiative, l’objectif est clair : internationaliser l’événement pour empêcher qu’il soit traité comme un simple incident technique ou une erreur de trajectoire.

Ce recours à l’ONU s’ajoute à la démarche déjà engagée au sein de l’OTAN via l’activation de l’Article 4, qui permet à un membre de convoquer ses alliés en cas de menace. Mais malgré l’alerte donnée, les réactions concrètes se font attendre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d’ailleurs exprimé sa frustration face à ce qu’il perçoit comme une inertie occidentale inquiétante, notamment en comparant cette réponse tardive à l’expérience ukrainienne des débuts du conflit.

La Pologne tente donc de relancer la dynamique diplomatique en forçant les discussions à l’échelle mondiale. La manœuvre n’est pas sans risque : au Conseil de sécurité, la Russie dispose d’un droit de veto, mais Varsovie compte sans doute davantage sur l’effet de mise en lumière que sur une résolution contraignante.

Une montée en tension calculée

De son côté, Moscou nie toute intention agressive envers la Pologne. Les drones, selon le Kremlin, auraient pu franchir la frontière par erreur, dans le cadre d’une attaque plus large contre des cibles ukrainiennes. Une explication jugée peu convaincante à Varsovie, compte tenu du nombre d’engins concernés et de la profondeur de leur pénétration en territoire polonais.

La situation pose une question que beaucoup préfèrent éviter : la Russie teste-t-elle les seuils de tolérance de l’OTAN, à la fois sur le plan militaire et politique ? Chaque incursion devient un thermomètre mesurant la capacité des démocraties occidentales à réagir de manière unifiée. Une hésitation prolongée, ou pire, une normalisation de telles violations, pourrait encourager d’autres provocations.

Un signal à ne pas ignorer

La décision de porter cette affaire au Conseil de sécurité n’est pas anodine. Elle place tous les membres permanents, y compris la Russie et la Chine, devant un choix : reconnaître l’incident et en débattre, ou l’ignorer en s’enfermant dans le blocage diplomatique. Pour Varsovie, il s’agit de faire peser publiquement la responsabilité sur ceux qui refusent de condamner l’agression.