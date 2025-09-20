Ecartée d’Europe, la Russie veut faire entendre sa voix

Drapeau de la Russie Photo : DR

Un nouveau concours musical international renaît près de Moscou. Samedi, la Russie donne le coup d’envoi de l’Intervision, une scène qui rassemblera des artistes venus de plusieurs continents. Au programme : 23 pays, une production calibrée et une diffusion mondiale. L’événement se veut une alternative à l’Eurovision, dont la Russie est absente depuis plusieurs années. L’enjeu est de taille : utiliser la musique comme vitrine culturelle et outil d’influence.

Une scène internationale installée à Moscou

À la Live Arena, située près de Moscou, les spectateurs assisteront à partir de 17h30 GMT à une soirée musicale où se succéderont des artistes venus d’horizons variés. Parmi les participants figurent des représentants de pays de l’ex-URSS comme le Bélarus, l’Ouzbékistan ou le Kazakhstan, mais aussi des partenaires des Brics tels que le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Égypte et les Émirats arabes unis. À ces délégations s’ajoute la chanteuse australienne Vassy, auteure de musique électronique et pop, qui représentera les États-Unis.

Pour assurer la visibilité de ce rendez-vous, la télévision publique russe a diffusé une bande-annonce sur écran géant à Times Square, au cœur de New York. Cette initiative illustre la volonté des organisateurs d’atteindre un public international et de positionner l’Intervision comme un événement culturel global. Plusieurs canaux numériques devraient également proposer la retransmission, renforçant l’idée d’une vitrine destinée au monde entier.

De l’Eurovision à l’Intervision : un repositionnement stratégique

La Russie n’apparaît plus dans l’Eurovision depuis 2022, année où son exclusion a été décidée à la suite de la guerre en Ukraine. Cette absence prolonge une histoire mouvementée entre Moscou et le concours européen, pourtant très suivi dans le pays depuis les années 1990. L’Eurovision, créé en 1956, s’est imposé comme l’une des grandes scènes musicales transnationales, rassemblant chaque année plusieurs dizaines de pays. En être écarté a poussé la Russie à repenser sa stratégie culturelle et à raviver un projet ancien.

L’Intervision avait vu le jour à l’époque soviétique avant de disparaître, puis de connaître une tentative de relance en 2008. Sa remise en avant aujourd’hui s’inscrit dans une dynamique de diversification des outils d’influence de Moscou, qui associe culture, diplomatie et image publique. Les organisateurs présentent l’événement comme une plateforme valorisant des « valeurs traditionnelles » et visant à rassembler des nations au-delà du cadre européen. Pour les partenaires étrangers, ce concours offre également une tribune artistique supplémentaire, susceptible d’être exploitée dans le cadre de coopérations culturelles.