Énergie en Afrique: le Maroc inaugure une centrale solaire inédite

Photo DR

Le Maroc vient d’ouvrir une centrale solaire flottante sur le lac du barrage Tanger-Méditerranée, première du genre sur le continent africain. L’opération est coordonnée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau avec l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos et plusieurs partenaires institutionnels et privés. La station s’étend sur 10 hectares avec 22.000 panneaux photovoltaïques et fournira de l’électricité au port Tanger Med, tout en limitant les pertes d’eau par évaporation. Cette initiative montre l’effort du pays pour développer des solutions énergétiques innovantes et durables, susceptibles d’être reproduites ailleurs en Afrique.

Une production d’électricité au service du port

Le lac du barrage accueille désormais des panneaux solaires flottants destinés à alimenter directement le port Tanger Med. D’après le360, le projet avait été présenté en mars 2024 lors d’une réunion du Conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, puis planifié pour assurer une intégration efficace dans le fonctionnement du barrage. Les 22.000 panneaux couvrent 10 hectares, produisant de l’énergie renouvelable tout en réduisant l’évaporation du réservoir, un enjeu crucial pour la gestion des ressources hydriques locales. Les performances de la centrale seront suivies régulièrement et pourront servir de référence pour d’autres projets solaires flottants sur le continent.

Le Maroc, acteur majeur des énergies renouvelables en Afrique

Le Maroc consolide sa position dans le secteur des énergies propres en Afrique, combinant initiatives solaires et éoliennes. La centrale du barrage Tanger-Méditerranée vise à diversifier les sources d’électricité et à protéger les réserves d’eau. Le projet repose sur la collaboration entre organismes publics et privés, tout en respectant les standards environnementaux en vigueur. Cette expérience pourrait servir de modèle pour d’autres pays africains souhaitant exploiter leurs plans d’eau à des fins énergétiques. Les autorités mettent en avant l’importance de cette centrale pour renforcer l’autonomie énergétique du port et soutenir les ambitions régionales en matière d’énergies renouvelables. La mise en service de cette infrastructure marque une étape concrète dans le développement de l’énergie solaire flottante au Maroc et sur le continent africain.