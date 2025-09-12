Europe : un projet russe bloqué sur plainte de l’Autriche

Viktor Orban. Photo : John Thys/Pool via REUTERS

Le début de la guerre en Ukraine a profondément bouleversé la géopolitique énergétique européenne. Face à cette situation, Bruxelles multiplie les mesures restrictives visant à réduire la dépendance du continent aux ressources russes. Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche plus large de désengagement économique, cherchant à priver Moscou des revenus nécessaires au financement de ses opérations militaires.

Dans ce contexte troublé, un accord énergétique majeur entre Budapest et Moscou se retrouve au cœur d’une bataille judiciaire européenne. Ce contentieux révèle les tensions croissantes entre les ambitions nationales en matière d’énergie et les nouvelles priorités géostratégiques de l’Union européenne, particulièrement sensibles depuis le déclenchement du conflit ukrainien.

Une coopération nucléaire remise en cause

La centrale nucléaire hongroise de Paks fait l’objet d’un ambitieux programme d’expansion depuis plusieurs années. Ce projet d’envergure, évalué à plus de douze milliards d’euros, prévoit l’installation de deux réacteurs supplémentaires aux infrastructures existantes.

Publicité

Le financement de cette extension repose principalement sur un crédit russe substantiel, complété par une contribution budgétaire hongroise plus modeste. L’Autriche a vivement contesté cette collaboration à venir entre les deux entités, dénonçant le non-respect des procédures d’attribution européennes.

Vienne reproche notamment l’absence de mise en concurrence transparente pour la sélection du contractant principal, une pratique qu’elle juge contraire aux standards communautaires de gouvernance publique. Une demande qui intervient également dans le contexte particulier qu’est celui de la guerre en Ukraine, alors que Budapest s’est plusieurs fois imposé comme étant assez « proche » de Moscou.

Un verdict qui bouleverse la donne

La Cour de justice européenne a donné raison aux arguments autrichiens, invalidant l’autorisation préalablement accordée par la Commission. Les juges ont souligné l’insuffisance des justifications fournies concernant l’attribution directe du marché, ainsi que les clauses de confidentialité exceptionnellement longues entourant l’accord.

Mais, malgré ce revers juridique, les autorités hongroises maintiennent leur détermination à concrétiser leurs objectifs énergétiques. Elles minimisent la portée de cette annulation, insistant sur la poursuite des travaux selon le calendrier initial et réaffirmant leur engagement à diversifier leur mix électrique national. Une décision qui pourrait donner du grain à moudre auprès du parti au pouvoir et de Viktor Orban qui ne cesse de fustiger le rôle et l’impact de l’Union européenne dans la politique intérieure hongroise.