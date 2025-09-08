Exportations au Maghreb : les dangers qui planent sur l’économie algérienne

Image by Pexels from Pixabay

Le Maghreb se distingue par une activité commerciale soutenue, où certains pays parviennent à diversifier leurs échanges tandis que d’autres restent fortement centrés sur quelques secteurs clés. Tandis que le Maroc développe un portefeuille d’exportations mêlant agriculture, phosphates et industrie manufacturière, offrant une meilleure résistance aux fluctuations du marché, l’Algérie reste presque entièrement tributaire des revenus pétroliers et gaziers. Cette différence met en lumière les enjeux spécifiques auxquels l’Algérie doit faire face pour stabiliser et diversifier ses exportations.

Les biens non énergétiques en crise

Selon les chiffres des comptes économiques 2021-2024 publiés par l’Office national des statistiques (ONS), les ventes algériennes de produits autres que les hydrocarbures ont été fortement réduites : elles sont passées de 998,8 milliards de dinars en 2023 à 489,6 milliards de dinars en 2024, soit une baisse d’environ 50 %. Cette chute dramatique reflète les difficultés rencontrées par les entreprises locales pour maintenir leur compétitivité à l’étranger.

À l’inverse, le secteur des services a atteint 566,1 milliards de dinars en 2024 (environ 4,3 milliards d’euros), dépassant pour la première fois les exportations de biens hors hydrocarbures. Bien que leur valeur reste modeste face aux revenus pétroliers, ces services représentent un potentiel pour diversifier l’économie et réduire sa dépendance.

Les hydrocarbures : un socle fragile

Toujours selon l’ONS, les hydrocarbures continuent de générer l’essentiel des recettes extérieures de l’Algérie, avec 47,1 milliards d’euros en 2024. Toutefois, cette concentration expose le pays à des risques élevés : une baisse des prix ou une instabilité géopolitique pourrait rapidement mettre à mal ses finances. L’économie algérienne se trouve donc dans une situation délicate, où sa prospérité repose sur un seul pilier tandis que d’autres secteurs peinent à prendre de l’ampleur.

Les chiffres révèlent ainsi plusieurs dangers pour l’économie algérienne : la forte dépendance aux hydrocarbures rend le pays vulnérable aux variations des prix de l’énergie, la chute des exportations de biens non énergétiques fragilise les entreprises locales et limite les revenus alternatifs, et le manque de diversification économique réduit les marges de manœuvre face aux crises, ce qui peut freiner la croissance et la création d’emplois si aucune stratégie d’élargissement du secteur industriel et des services n’est mise en place.