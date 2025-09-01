France – Algérie : Bardella jette de l’huile sur le feu

Jordan Bardella (Stéphane de Sakutin AFP )

Les relations entre la France et l’Algérie ont toujours été tumultueuses. Entre Paris et Alger, c’est une histoire de, je t’aime moi non plus et ce ne sont pas les récentes déclarations de Jordan Bardella, président du Rassemblement National qui vont arranger les choses. Invité sur le plateau de BFMTV, le responsable politique a vivement critiqué l’aide financière supposément accordée à l’Algérie par l’Union européenne, des propos repris par Observalgérie .

Selon Bardella, les fonds européens destinés au développement, et dont une partie serait dirigée vers Alger, sont mal justifiés dans le contexte actuel. « Pourquoi ne cherchons-nous pas l’argent dans les aides publiques destinées au développement, les milliards d’euros que nous offrons à des pays étrangers, que nous offrons par exemple à l’Algérie via l’Union européenne… alors qu’un Français sur trois dans les départements d’outre-mer ne peut pas accéder à l’eau potable », a-t-il déclaré.

Le leader du RN a par ailleurs souligné le manque de clarté sur l’utilisation de ces financements, estimant que les projets soutenus à travers Bruxelles n’étaient pas suffisamment transparents. Ce discours s’inscrit dans une ligne politique qui met régulièrement en avant une opposition entre l’aide internationale et les difficultés sociales internes en France.

Cette sortie de Bardella risque d’alimenter le climat de crispation entre la France et l’Algérie, dont les relations oscillent depuis des années entre rapprochements ponctuels et tensions persistantes. Qu’il s’agisse de mémoire historique, de coopération économique ou de gestion des flux migratoires, les deux pays affichent des visions très différentes.

Les propos de Bardella s’ajoutent ainsi à un contexte déjà complexe. Si Paris et Alger cherchent à maintenir un dialogue sur certains volets stratégiques, notamment l’énergie et la sécurité régionale, la dimension politique et symbolique continue de freiner toute normalisation durable. En pointant du doigt l’aide européenne destinée à l’Algérie, le président du RN met en lumière une fracture supplémentaire dans la perception mutuelle.