Gaani 2025 au Bénin : Première célébration dans la nouvelle arène royale

La fête identitaire et culturelle de la Gaani a tenu toutes ses promesses du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025 à Nikki. Pour la première fois, l’événement s’est déroulé dans la nouvelle arène du palais royal, offrant un cadre majestueux aux danses, chants, rituels et courses de chevaux qui rassemblent le peuple baatonu et boo autour de leur roi, Sa Majesté Sina Torou Touko Sari.

Cette édition de la Gaani a connu une présence politique et institutionnelle remarquable. Parmi les personnalités réunies figuraient Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ; Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique ; Alassane Seïdou, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ; ainsi que Herman Orou Takou, directeur de cabinet du ministère de l’Économie et des Finances. Étaient également présents l’ancien ministre Samou Seïdou Adambi, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, le préfet du Borgou Djibril Mama Cissé, ainsi que plusieurs élus et dignitaires.

Pour ces personnalités présentes, cette première édition célébrée dans l’arène du nouveau palais royal a donné un ton spécial à la fête. « Nous n’avons pas inauguré le palais, nous avons ouvert le palais », a déclaré Jean-Michel Abimbola. Il a indiqué que cette édition a permis d’étrenner les infrastructures et de rehausser le niveau d’organisation de la Gaani.

Aurélie Adam Soulé Zoumarou s’est réjouie d’un confort plus important par rapport aux éditions précédentes, ainsi que de la fierté et de la reconnaissance exprimées par les participants à l’endroit du gouvernement pour ce cadre agréable.

Pour le député Éric Houndété, la Gaani 2025 a été marquée par « un peuple en joie, qui partage une culture, la convivialité et la fraternité », et par une organisation qu’il a jugée meilleure que par le passé. Pour le ministre de l’Intérieur, Alassane Seïdou, cette édition de la Gaani « répond vraiment à nos standards » et tout a été fait correctement et dans les normes.

Au-delà des réjouissances, cette édition a confirmé la portée régionale et nationale de la Gaani, qui demeure un creuset de dialogue, de cohésion et de rayonnement. La forte mobilisation des autorités et dignitaires, conjuguée à l’enthousiasme populaire, témoigne de la vitalité de cet héritage vivant qui continue de fédérer les générations et de renforcer les liens entre traditions et modernité.