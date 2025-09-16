GDIZ au Bénin : ARISE IIP attire 700 millions $ et un nouvel actionnaire

Le groupe panafricain ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) vient de franchir une nouvelle étape majeure dans son expansion. L’entreprise a annoncé, le 12 septembre 2025 à Glo-Djigbé, une levée de fonds de 700 millions de dollars US, accompagnée de l’entrée de Vision Invest, acteur saoudien de premier plan dans le secteur des infrastructures, en tant que nouvel actionnaire stratégique.

Cette opération figure parmi les plus importantes mobilisations privées de capitaux dans le domaine des infrastructures en Afrique. Elle renforce la capacité d’ARISE IIP à déployer son modèle de zones industrielles intégrées sur le continent, avec pour objectif de bâtir des écosystèmes compétitifs, inclusifs et durables. Les actionnaires institutionnels de la société comprennent désormais le Fund for Export Development in Africa (FEDA), l’Africa Finance Corporation (AFC), Equitane et Vision Invest.

La GDIZ, vitrine de la stratégie industrielle

Au Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) illustre concrètement ce modèle. Développée en partenariat avec l’État béninois, elle mise sur la valorisation locale des matières premières, notamment le coton, la noix de cajou, le soja ou le karité. Depuis le lancement des travaux en 2021, la plateforme a déjà permis la création de près de 20 000 emplois et l’implantation d’investisseurs de référence. Pour Letondji Beheton, directeur général d’ARISE Bénin, cette levée de fonds constitue « un levier pour renforcer l’attractivité du Bénin, accélérer la mise en service de nouvelles unités industrielles et créer davantage d’emplois qualifiés pour la jeunesse ».

Un partenariat stratégique

L’entrée de Vision Invest traduit l’intérêt croissant d’investisseurs internationaux pour le potentiel industriel africain. « Cet investissement marque notre premier engagement direct en Afrique et s’inscrit dans la continuité de notre philosophie d’investissement à impact », a souligné Mohammad A. Abunayyan, président de Vision Invest. De son côté, Gagan Gupta, fondateur et CEO d’ARISE IIP, rappelle que ce partenariat vient confirmer une conviction : « bâtir des écosystèmes industriels résilients et autonomes, générant une valeur durable ».

Pour Samaila Zubairu, président de l’Africa Finance Corporation et d’ARISE IIP, cette levée de fonds prouve que « le capital mondial peut s’aligner avec les ambitions africaines » afin d’accélérer la transformation industrielle du continent. Avec ce nouvel appui, ARISE IIP consolide sa présence dans plus de 14 pays africains et poursuit sa contribution à la création de dizaines de milliers d’emplois. La GDIZ, vitrine de cette ambition, s’impose désormais comme l’un des moteurs de la transformation structurelle de l’économie béninoise.