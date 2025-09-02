Immigration : Elon Musk s’invite dans le débat au Japon

Elon Musk (Jordan Strauss/Invision/AP)

Le patron de Tesla et de SpaceX a exprimé son soutien à une manifestation anti-immigration organisée à Osaka. Alors que le Japon compte relativement peu d’étrangers, la question migratoire s’invite dans le débat politique. Ce geste s’inscrit dans la continuité des prises de position d’Elon Musk, qui a déjà affiché sa proximité avec certains partis d’extrême droite dans le monde.

Un message qui relance les tensions autour de l’immigration

Elon Musk a réagi lundi à une vidéo montrant une manifestation anti-immigration à Osaka, publiée sur son réseau social X rapporte le Huffpost. L’homme d’affaires a simplement commenté « Bien », un mot bref mais lourd de sens. La vidéo, diffusée le 30 août, montre des manifestants brandissant des drapeaux japonais et des pancartes où l’on peut lire, entre autres, « Ne transformez pas le Japon en Afrique ».

Publicité

Ce message intervient alors que le parti populiste Les Japonais d’abord vient de réaliser une percée aux récentes élections nationales, renforçant la visibilité des mouvements prônant la limitation de l’immigration. Pourtant, les données officielles rappellent que moins de 3 % de la population nippone est étrangère, un chiffre bien inférieur à celui des autres pays développés. Plusieurs observateurs soulignent que ce décalage nourrit les débats autour de l’identité nationale.

Elon Musk et les mouvements populistes : un soutien récurrent

L’intervention de Musk au Japon ne constitue pas une première. Ces dernières années, il a multiplié les prises de position alignées sur les préoccupations de certains courants populistes en Europe et aux États-Unis. En 2023, ses déclarations sur la crise migratoire en Europe avaient déjà suscité des réactions contrastées, notamment après ses échanges avec des figures de l’extrême droite européenne.

Dans le cas japonais, le milliardaire rejoint un mouvement porté par des groupes nationalistes et relayé par des comptes influents, comme celui qui a publié la vidéo, se présentant comme « The British Patriot ». Ces dynamiques illustrent l’impact des réseaux sociaux dans la propagation des messages politiques, un sujet sur lequel plusieurs études récentes pourraient venir éclairer l’analyse.

La montée de ces discours intervient alors que le Japon débat encore des réformes de son système migratoire, très restrictif. Ce contexte pourrait faire évoluer la perception publique, malgré des sondages qui placent l’immigration loin des priorités des électeurs. La sortie d’Elon Musk, bien que succincte, contribue à internationaliser un débat jusque-là cantonné à l’arène politique japonaise.