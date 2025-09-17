Immigration en Europe : l’Algérie pointée du doigt par Frontex

Ph d'illustration : SOCIAL MEDIA / SEA-EYE

Les autorités européennes observent une nette recrudescence des départs irréguliers depuis l’Algérie vers la Méditerranée occidentale, selon les dernières données de Frontex. Le mois d’août 2025 a été marqué par une forte intensification des flux migratoires. L’organisation européenne de surveillance des frontières recense plus de 112 000 passages irréguliers pour les huit premiers mois de l’année. Si la plupart des itinéraires migratoires connaissent un recul, la voie maritime occidentale de la Méditerranée continue de croître, avec une progression de 22 % par rapport à l’an dernier. Cette évolution pose un défi pour la gestion des arrivées et la sécurité des frontières européennes. La quasi-totalité des départs sur ce corridor provient désormais de l’Algérie, avec un bond spectaculaire observé en août 2025.

L’Algérie, source majeure des départs irréguliers

Le corridor méditerranéen occidental se distingue comme le principal itinéraire de migration non autorisée vers l’Union européenne, une dynamique confirmée depuis 2023. Selon Frontex, plus de 90 % des embarcations interceptées sur cette route en août viennent d’Algérie, avec une hausse de près de 60 % comparée à 2024. Cette concentration des départs contraste avec une diminution globale de 21 % des franchissements irréguliers aux frontières extérieures de l’UE sur la même période. Les États européens adaptent leurs dispositifs de surveillance et leurs patrouilles maritimes, et les rapports de Frontex peuvent être consultés pour obtenir plus de détails.

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes quittent l’Algérie pour tenter la traversée vers l’Espagne ou l’Italie. Ces voyages, souvent effectués sur des embarcations précaires, exposent les migrants à de sérieux risques. Les mécanismes européens d’asile et de retour existent, mais les flux concentrés mettent sous pression les capacités d’accueil et les services administratifs. Historiquement, l’itinéraire algérien est emprunté par des profils variés, mêlant demandeurs d’asile et migrants économiques, ce qui complique le suivi et la planification des interventions.

Publicité

Suivi et mesures des autorités européennes

La hausse des arrivées en provenance d’Algérie oblige Frontex et les États membres à renforcer la coordination et la surveillance. Les départs se concentrent dans certaines zones côtières, facilitant le déploiement ciblé de patrouilles et de dispositifs de secours. L’UE examine également des mesures de coopération avec les autorités locales, ainsi que des programmes d’information pour réduire les départs. Les rapports mensuels et annuels de Frontex fournissent une lecture détaillée de l’évolution des tendances, permettant aux pays européens d’anticiper et d’ajuster leurs réponses.

Les flux concentrés sur la route méditerranéenne occidentale continuent de représenter un enjeu stratégique pour la gestion des frontières et la sécurité maritime en Europe.