Incendie à Cotonou : Une voiture réduite en cendre sur l’avenue Steinmetz

Une voiture de marque Ford a été entièrement calcinée dans la soirée du lundi 15 septembre 2025, sur l’avenue Steinmetz, à Cotonou. L’incident s’est produit non loin de la pharmacie Vogue, aux environs de 20h. Le véhicule était déjà irrécupérable à l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée. D’après le témoignage du propriétaire du véhicule, rapporté par Bip Radio, tout a commencé par une odeur suspecte qu’il a constatée en pleine circulation, alors qu’il revenait tout juste d’un lavage de voiture. Il a donc immédiatement immobilisé la voiture pour chercher à mieux comprendre la situation. Selon lui, le problème venait du tableau de bord. Dans le but de limiter les dégâts, il a ouvert le capot, retiré la batterie et utilisé deux extincteurs.

Pour rappel, une situation similaire s’était présentée sur la route inter-États Cotonou-Malanville, en décembre 2024, non loin de Kokoro. Un véhicule en provenance de Djougou pour Savè a pris feu à la suite d’un problème de surchauffe de son moteur. L’incendie s’est rapidement aggravé en raison de l’absence d’extincteur à bord. Les conducteurs de taxi venus aider le propriétaire de la voiture en feu n’étaient pas également équipés ou disposaient d’extincteurs vides.