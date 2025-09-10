Incident en Pologne : le Kremlin garde le silence, l’Otan dénonce un « comportement dangereux »

Mark Rutte (Photo AFP)

Dans la nuit du 9 septembre, la Pologne a été confrontée à une situation explosive lorsque plusieurs drones venus de Russie ont franchi son espace aérien. Les forces armées polonaises ont riposté sans attendre, détruisant plusieurs de ces appareils pour protéger l’intégrité de leur territoire. Varsovie a immédiatement interpellé ses alliés de l’Otan afin de coordonner une réponse commune et renforcer la surveillance des frontières orientales de l’Alliance. Cet incident, qui survient alors que la guerre en Ukraine se poursuit, accentue les tensions déjà vives entre Moscou et les pays membres de l’Otan.

Silence russe et avertissement ferme de l’Otan

Accusée par Varsovie d’être à l’origine de l’incursion, la Russie adopte un silence calculé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que la gestion de ce dossier relevait du ministère de la Défense, esquivant ainsi toute prise de position publique.

Pendant ce temps, l’Otan a réaffirmé sa solidarité avec la Pologne. Son secrétaire général, Mark Rutte, a dénoncé un « comportement dangereux et irresponsable » de la part de Moscou, soulignant que l’Alliance reste prête à défendre l’intégrité territoriale de chacun de ses membres. Selon lui, quelle que soit l’intention derrière ces incursions, elles ne peuvent être tolérées.

Les échanges entre Varsovie et ses partenaires montrent que les tensions restent bien perceptibles. Les pays de l’Otan, en particulier ceux situés à proximité de la frontière orientale, renforcent leur coordination militaire et diplomatique pour faire face à une situation qui pourrait évoluer rapidement.

Une vigilance renforcée

La Pologne, en première ligne face à la Russie, cherche à s’appuyer sur la force collective de l’Otan pour garantir sa sécurité. L’Alliance, de son côté, redouble d’attention sur la surveillance aérienne et l’évaluation des risques dans la région. Bien que le Kremlin choisisse de ne pas commenter, les positions fermes de Varsovie et de l’Otan traduisent une vigilance accrue. Tant que la guerre en Ukraine perdure, ces tensions resteront certainement palpables pour les voisins du pays dirigé par Zelensky et continueront de peser sur l’équilibre sécuritaire en Europe de l’Est.