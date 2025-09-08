Maghreb : comment un réseau de vol de téléphones en France a été anéanti

Photo : DR

En France, le vol de téléphones portables a progressivement pris la forme d’une véritable industrie criminelle. Chaque année, des milliers de personnes se retrouvent privées de leurs appareils, subtilisés dans les transports, les lieux publics ou devant des commerces. Ces téléphones, contenant des données personnelles et parfois professionnelles sensibles, ne restent jamais longtemps dans l’ombre : ils alimentent des filières bien organisées, qui les expédient rapidement vers des pays du Maghreb tels que l’Algérie, le Maroc, où ils trouvent preneur sur des marchés parallèles. Le vol, devenu une marchandise internationale, génère des profits considérables pour les réseaux criminels tout en laissant derrière lui un grand nombre de victimes. C’est précisément ce type de trafic que les autorités marocaines et françaises viennent de démanteler avec succès.

Une enquête transfrontalière et des arrestations ciblées

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) marocaine, en coordination avec la Police nationale française, a stoppé un réseau spécialisé dans le vol et le recel de téléphones portables. L’opération a permis de récupérer 31 téléphones volés lors d’un braquage à main armée en février dernier dans un magasin français de distribution de mobiles. Six individus ont été interpellés au Maroc : parmi eux, deux commerçants installés à Marrakech et Rabat, soupçonnés d’avoir mis les appareils en circulation, et quatre autres personnes impliquées dans le transport et la vente clandestine.

Cette coopération illustre l’efficacité d’une coordination internationale pour remonter jusqu’aux maillons d’un réseau criminel. Chaque téléphone récupéré représente non seulement une preuve matérielle mais aussi un point d’accès aux circuits de distribution transfrontaliers.

Les téléphones volés, une chaîne criminelle bien rodée

Ce réseau fonctionnait comme une petite entreprise clandestine : des voleurs opéraient en France, des transporteurs acheminaient les appareils vers le Maghreb, et des distributeurs locaux les écoulaient auprès des consommateurs. La sophistication de ce système montre comment le crime organisé sait exploiter la mobilité des biens de consommation courante et profiter d’un marché international parallèle.

La neutralisation de ce réseau démontre que la traque des biens volés peut réussir lorsqu’une collaboration efficace est mise en place entre forces de l’ordre de différents pays. Elle rappelle également que le vol de téléphones n’est pas un simple délit ponctuel, mais une activité structurée avec des conséquences concrètes, tant pour les victimes que pour les criminels. Chaque coup porté à ces filières fragilise l’économie parallèle qui prospère sur les appareils électroniques, et souligne l’importance d’une vigilance constante face à ces trafics.