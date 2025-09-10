Maroc : 1,36 milliard d’euros générés par des exportations d’un produit vers l’UE

Photo de Markus Winkler sur Unsplash

Depuis plusieurs années, les produits marocains séduisent les marchés européens, notamment dans le secteur agricole. Les fruits et légumes du royaume, tels que les tomates et les agrumes, sont devenus des incontournables dans les rayons de la grande distribution en France, en Espagne ou encore en Allemagne. Cette dynamique illustre la capacité du pays à s’adapter aux exigences de qualité et de traçabilité des consommateurs européens. Mais l’essor ne se limite pas aux produits agricoles : le textile et l’habillement demeurent un pilier essentiel des échanges avec l’Union européenne.

Le Maroc, fournisseur africain de premier plan

Au premier semestre 2025, le Maroc a enregistré 1,36 milliard d’euros de ventes de vêtements vers l’Union européenne. Cette performance lui permet de conserver son rang de premier fournisseur africain dans ce domaine, tout en restant le 8ᵉ partenaire de l’UE à l’échelle mondiale. Si ce chiffre représente une progression de 2,6 % par rapport à la même période de l’an dernier, il cache aussi une réalité plus nuancée : la part du Maroc dans le marché global diminue, passant de 3,4 % à 3,1 %. Autrement dit, le pays vend davantage, mais son poids relatif recule face à une concurrence qui avance plus vite.

Un marché européen en pleine expansion

Cette érosion de la part marocaine s’explique par la forte croissance des importations globales de vêtements par l’UE. Face à une demande en hausse, des acteurs asiatiques, comme le Bangladesh ou le Vietnam, continuent de grignoter des parts de marché grâce à des coûts de production plus bas et une logistique de masse bien rodée. Le Maroc, de son côté, mise sur la proximité géographique et la rapidité de livraison, des atouts précieux pour répondre aux besoins d’une mode de plus en plus dictée par l’instantanéité et la rotation rapide des collections.

Entre défis et opportunités

Le contraste entre progression en valeur et recul en part de marché illustre un défi classique : rester compétitif dans une course où les marges sont minces et les rivaux nombreux. C’est un peu comme une équipe qui marque plus de buts qu’avant, mais qui voit malgré tout d’autres équipes grimper plus vite au classement. Pour le Maroc, l’enjeu est de consolider ses avantages logistiques et de miser sur une montée en gamme, afin de fidéliser les distributeurs européens à la recherche de produits à la fois accessibles et conformes aux standards environnementaux.

L’évolution récente des exportations montre que le Maroc reste solidement ancré dans le commerce européen, que ce soit à travers ses légumes qui colorent les assiettes ou ses vêtements qui garnissent les vitrines. Toutefois, la compétition s’intensifie et oblige le pays à ajuster sa stratégie pour ne pas se laisser distancer. L’avenir se jouera probablement sur la capacité à conjuguer rapidité, qualité et innovation durable, des leviers qui permettront de transformer une bonne performance en véritable leadership.