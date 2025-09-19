Maroc : de grands projets inaugurés par le Roi Mohammed V

Mohammed VI (LUDOVIC MARIN/AFP)

Le Royaume du Maroc écrit une nouvelle page de son développement économique, alliant héritage et innovation pour se positionner comme une puissance régionale émergente. Si les hydrocarbures et le commerce extérieur restent des piliers historiques, c’est désormais vers des secteurs à haute valeur ajoutée, comme le tourisme, la logistique et l’industrie que se tourne l’effort national.

Sous l’égide du Roi Mohammed VI, cette mutation s’incarne dans des grands chantiers structurants, pensés pour moderniser le pays tout en répondant aux attentes sociales. Casablanca, cœur économique du Maroc, en est le symbole. La métropole, en pleine métamorphose, concentre des projets phares destinés à booster la compétitivité du pays et à améliorer le quotidien de ses habitants.

Casablanca, laboratoire de la modernité marocaine

Le port de Casablanca, poumon économique du pays, fait l’objet d’une métamorphose sans précédent. Parmi les réalisations marquantes, un port de pêche entièrement repensé offre aux pêcheurs artisanaux des équipements high-tech, une sécurité renforcée et une meilleure valorisation de leurs prises. Ce projet, à la fois social et économique, redonne un souffle à toute la filière halieutique. À ses côtés, un chantier naval dernier cri, capable d’accueillir des navires de grande capacité,.

Le tourisme, secteur clé de la stratégie nationale, bénéficie lui aussi d’investissements majeurs. Un terminal de croisières ultra-moderne, aux standards internationaux, propulse Casablanca parmi les destinations prisées des voyageurs. Complété par un pôle administratif unifié, ce dispositif optimise les flux portuaires et simplifie les démarches, pour une expérience fluide et attractive.

Une feuille de route ambitieuse pour 2030

Ces avancées s’inscrivent dans une vision globale, portée par des mégaprojets comme Tanger Med ou le futur port de Dakhla Atlantique. En misant sur des hubs logistiques et touristiques de classe mondiale, le Maroc renforce son rayonnement et sa résilience économique. Plus qu’une simple modernisation, cette politique reflète une ambition claire : transformer le Royaume en une plateforme incontournable entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.