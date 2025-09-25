Maroc : pourquoi de plus en plus d’Israéliens veulent renouer avec leurs origines

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

En quête de repères identitaires, plusieurs Israéliens d’origine marocaine se rapprochent du Royaume dans une période marquée par la guerre à Gaza et les tensions politiques. L’information a été rapportée par Jeune Afrique. L’attrait pour le passeport marocain traduit à la fois le poids de l’héritage familial et la permanence des liens entre les deux pays.

Le passeport comme symbole de continuité

Pour de nombreux Israéliens d’origine marocaine, obtenir un passeport marocain dépasse la simple formalité administrative. C’est une manière de consolider un lien familial et culturel resté vivace malgré la distance et le temps. La langue, la cuisine, les rites et les souvenirs transmis au fil des générations ressurgissent à travers cette démarche. Loin de ressembler à un mouvement organisé ou collectif, ces initiatives sont souvent discrètes, motivées par une volonté intime de se réapproprier une identité.

Les représentants de la communauté juive encore présents au Maroc confirment une recrudescence notable des demandes. Si le nombre exact de bénéficiaires n’est pas révélé, la tendance est suffisamment forte pour être remarquée. Cette recherche de double appartenance illustre une stratégie de prévoyance : avoir une autre porte de sortie, mais aussi un ancrage symbolique. À l’image d’un arbre dont les racines anciennes nourrissent les branches nouvelles, ces démarches traduisent le besoin d’un équilibre entre héritage et avenir.

Quitter Israël, une idée désormais assumée

Le départ d’Israël n’est plus un sujet tabou. Les données disponibles évoquent plus de 82 000 départs en 2024, une hausse qui témoigne d’un malaise profond. L’inflation, les tensions politiques et l’usure morale causée par la guerre nourrissent ce mouvement. Dans ce contexte, le Maroc occupe une place singulière : il n’apparaît pas seulement comme un refuge temporaire, mais comme un pays familier où l’intégration semble plus naturelle que dans d’autres destinations.

Le choix du Royaume s’explique aussi par sa position géographique, à la croisée de l’Afrique et de l’Europe, et par le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël depuis 2020. Ces éléments facilitent les allers-retours, ouvrant la voie à une installation plus fluide pour ceux qui envisagent de franchir le pas. Ce phénomène ne traduit pas uniquement une inquiétude sécuritaire ; il révèle aussi une quête de stabilité émotionnelle et un besoin de repères dans un monde devenu incertain.

Un futur en équilibre

L’essor des demandes de passeports marocains par des Israéliens d’origine marocaine ne se réduit pas à une simple statistique migratoire. Il reflète la façon dont les crises accélèrent des choix longtemps repoussés. Pour certains, ce passeport représente une assurance en cas de coup dur. Pour d’autres, il constitue un retour assumé vers une histoire familiale qui ne s’est jamais totalement effacée.

Au-delà des chiffres, ce mouvement raconte le dilemme d’une génération partagée entre fidélité à son pays de naissance et attachement aux terres de ses aïeux. Si l’avenir dira combien franchiront réellement le pas, une chose est sûre : le Maroc continue de jouer un rôle singulier dans l’imaginaire et les projets de nombreux Israéliens en quête de stabilité et de sens.