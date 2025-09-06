,

Opposition béninoise : le MPL se retire du cadre de concertation

Armel Tognon

Expérience Tèbè, Président du MPL. photo : DR

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a annoncé, vendredi 5 septembre 2025, son retrait du cadre de concertation des forces politiques de l’opposition. La décision s’accompagne de la démission de son président, Expérience A. Tèbé, du poste de 2ᵉ coordonnateur adjoint de cette coalition créée en novembre 2024 pour « réparer une démocratie abîmée ».

Dans une correspondance adressée au coordonnateur du cadre, le président du MPL explique que cette décision est le fruit d’un bilan interne. « Ayant constaté que la cohésion et le consensus prônés pour faire face aux échéances électorales de 2026 ne sont que de vains mots malgré les sacrifices que notre parti s’est engagé à consentir, et ayant constaté les actes isolés de certaines organisations membres du cadre, le MPL se retire », écrit Expérience Tèbé.

Un projet commun fragilisé

Le cadre de concertation de l’opposition était né à l’initiative du parti Les Démocrates de l’ancien président Thomas Boni Yayi, rejoints par le MPL, la Grande solidarité républicaine (GSR), la Nouvelle force nationale (NFN) et le mouvement Nous le ferons. L’objectif affiché était clair : renforcer l’unité de l’opposition, exiger des élections libres en 2026 et obtenir la libération des détenus politiques ainsi que le retour des exilés.

Présenté comme une « union sacrée », ce front s’était doté d’une feuille de route, notamment la demande d’un audit du fichier électoral et l’ouverture d’un dialogue national sur les réformes électorales. Ses initiateurs affirmaient vouloir tenir jusqu’aux élections générales de 2026.

Une réponse

  1. Avatar de Aziz le sultan
    Aziz le sultan

    Ils ont certainement été démasqués..
    Cheval de Troie.. pour espionner..les opposants
    Le mpl.. était fiancé par Kim et Olivier boko..c est factuel..
    Entre nous.. ils pèsent combien ces gens là…
    Chabi sira korogone vient de tout dévoiler..sur les réseaux sociaux
    Voilà pourquoi tebe..a pris la tangente..la queue entre les jambes

    Répondre

